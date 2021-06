Nieuwe beelden en trailer van FOX-serie 'Clarice'!

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2021

In 'Clarice' volgen we het nooit eerder vertelde persoonlijke verhaal van FBI-agent Clarice Starling wanneer ze in 1993 terugkeert naar het veld, ongeveer een jaar na de gebeurtenissen uit 'The Silence of the Lambs'.

In de nieuwe serie keert Clarice Starling terug om seriemoordenaars en zedendelinquenten op te sporen. Clarice's onverweerbare maar kwetsbare moed geeft haar een innerlijke kracht die monsters en gekken aantrekt. Haar complexe psychologische samenstelling, die voortkomt uit een moeilijke jeugd, stelt haar echter in staat om haar stem te vinden terwijl ze in een mannenwereld werkt en probeert te ontsnappen aan de familiegeheimen die haar haar hele leven hebben achtervolgd.



Kijk vanaf 5 juli, elke maandag naar een dubbele aflevering van 'Clarice' om 21.00 uur op FOX.