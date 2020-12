Nieuwe Amazon Original 'Nick & Simon in LA' exclusief op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

De nieuwe Amazon Original documentaire 'Nick & Simon in L.A.' is nu exclusief te zien op Prime Video. De film volgt het bekende duo na hun inspirerende reis in 'Homeward Bound' tijdens de opnames van hun nieuwe album 'NSG' in L.A., Nick en Simons meest ambitieuze project tot nu toe.

Nick Schilder: 'Het album NSG is een droomproject. Achteraf zijn wij zo blij dat we in L.A. met deze wereldberoemde muzikanten hebben meegemaakt is vastgelegd. En via Prime Video kunnen we dat nu met iedereen delen!'

Over 'Nick & Simon in L.A.'

Nick & Simon nemen je mee naar Los Angeles, waar ze hun nieuwste succesalbum NSG hebben opgenomen. Het is hun meest ambitieuze project tot nu, NSG, een volledig album geïnspireerd door hun muzikale helden Simon & Garfunkel. Ontdek de verhalen achter de verschillende nummers en hoe de bijzondere sound in samenwerking met grote muzikanten tot stand is gekomen. Het resultaat is niet alleen een uniek album, voor Nick & Simon is het een droom die werkelijkheid is geworden.

De documentaire is geproduceerd door Hanneke van Buren, met camera & regie door Tim Toorman, beiden van Fast Forward Amsterdam. Millstreet Films is verantwoordelijk voor de sales en distributie.