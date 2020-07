Nieuwe afleveringen 'Chateau Meiland' op maandag én donderdag

Nieuwe afleveringen 'Chateau Meiland' op maandag n donderdag

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In het nieuwe seizoen van 'Chateau Meiland' volgen we de avonturen van kasteelheer Martien Meiland, zijn steun en toeverlaat Erica, dochters Maxime en Montana en kleindochter Claire.

Dit seizoen staat in het teken van, hoe kan het ook anders: de terugkeer naar Nederland. De coronacrisis heeft de beslissing om het kasteel te koop te zetten in een stroomversnelling gebracht. De familie heeft in Hengelo een nieuw stulpje op de kop getikt en zal het Franse leven uiteindelijk achter zich laten. Chateau Meiland is vanaf 31 augustus twee keer in de week te zien: op maandag en donderdag om 20.30 uur bij SBS6.

Het besluit om Chateau Marillaux te verkopen betekent nóg meer werk aan de winkel. Openstaande klussen worden opgepakt en de eindeloze to do lijst wordt afgestreept. Door corona is de familie op elkaar aangewezen en steken ze gezamenlijk de handen uit de mouwen. Het kasteel moet tenslotte verkoopklaar worden gemaakt: van de gastenkamers en de tuin tot aan het zwembad. En er komt nog veel meer om de hoek kijken: de familie doet er alles aan om Nadège, de huishoudster van het kasteel, goed achter te laten nu er geen gasten meer op het kasteel verblijven. Als hun aannemer dan ook nog wordt opgenomen in het ziekenhuis, ligt al het werk stil en dient de volgende uitdaging zich alweer aan.

Ook in Nederland gaat het avontuur verder. Hoe is het om op Hollandse bodem te zijn en blijft alles op rolletjes lopen in Frankrijk? Bevalt het nieuwe huis en wat moet daar nog allemaal aan gebeuren? Wat wordt de nieuwe dagtaak van de familie? Gaan ze opzoek naar een woonwinkel, kopen ze oude panden op via de veiling en begint het klussen van vooraf aan of gooien ze het over een heel andere boeg?

Het programma wordt geproduceerd door Vincent TV Producties.

'Chateau Meiland', vanaf 31 augustus, wekelijks op maandag én donderdag om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl. 'Chateau Meiland' is daarnaast ook exclusief en gratis vooruit te kijken op KIJK.nl.