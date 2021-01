Nieuwe serie 'De Wereld van de Chinezen' op NPO 2

China speelt wereldwijd een steeds grotere rol. Onder president Xi Jinping wordt fors ge´nvesteerd in verbinding en samenwerking en bedrijvige Chinezen vestigen zich in groten getale in het buitenland.

In de nieuwe VPRO-reisserie 'De Wereld van de Chinezen' zoekt documentairemaker en China-expert Ruben Terlou hen op. Wie zijn ze, wat willen ze bereiken en wat voor impact heeft hun aanwezigheid op de lokale bevolking? In de eerste aflevering reist Ruben door Kenia.

Aflevering 1: Kenia

De opmars van China in Afrika is groot. Aan de oostkust van Kenia, in de haven van Mombasa, komt de Nieuwe Zijderoute van China aan land.

Ruben reist in een Chinese trein met een Chinese machinist over een door Chinezen aangelegd spoor, dwars door safariparken, naar de hoofdstad Nairobi. Hier woont hij de Chinees Nieuwjaar-viering op het Confucius Instituut bij en ziet Kenianen in vloeiend Chinees de liefde voor het Chinese moederland bezingen.

Ruben ontdekt ook dat de komst van de Chinezen en hun investeringen tot conflicten leidt. Op de savanne kijken Masai naar Chinese digitale televisie en vertellen over een gewelddadige escalatie waarbij een Chinees het leven liet, en de Keniaanse Richard overkwam iets wat hij alleen maar kende van verhalen uit de koloniale tijd.

Een Chinese pannenkoekenbakker in Nairobi leeft in een heel andere werkelijkheid, hij komt om geld te verdienen om een huis in China te kopen voor zijn zoon. En omdat de verkoop van pannenkoeken te weinig oplevert, waagt hij de gok in het lokale Chinese casino.

'De Wereld van de Chinezen' is een serie over één van de grote thema’s van de 21e eeuw, maar heeft een opvallend intieme en poëtische stijl; met zijn empathische interviews maakt Ruben Terlou wederom zeer persoonlijke portretten.

'De Wereld van de Chinezen', vanaf zondag 10 januari om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.