Nieuw wetenschapsprogramma 'Atlas' met Petra Grijzen bij de NTR

Vanaf woensdag presenteert Petra Grijzen een nieuw programma bij de NTR: 'Atlas'. Over de wetenschap achter het nieuws en nieuws uit de wetenschap.

'Atlas' beziet de actualiteit vanuit een wetenschappelijk perspectief. Met vragen als: wie wint de race tussen virus en vaccin? Redden gemanipuleerde wolken ons klimaat? Of: moeten wij net als de eikelmuis een winterslaap houden?

Gesprekken in de studio en reportages vanuit het veld, laboratoria en onderzoeksinstellingen Verslaggevers: Sosha Duysker, Elisabeth van Nimwegen en Lieven Scheire. De presentatie is in handen van Petra Grijzen.

'Atlas', vanaf 3 februari elke woensdag om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.