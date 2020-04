Nieuw seizoen Pokemon animatieserie aangekondigd

Foto: © Media Tornado 2020

The Pokémon Company International heeft vandaag bekendgemaakt dat het 23e seizoen van de populaire Pokémon-animatieserie binnenkort te zien zal zijn via wereldwijd geselecteerde zenders.

In het komende seizoen beleven Ash en zijn partner Pikachu weer een gloednieuw avontuur in alle bekende regio's van de Pokémon-wereld, waarbij ze op hun tochten nieuwe personages tegenkomen en onbekende Pokémon ontdekken. Dit spannende nieuwe avontuur heet 'Pokémon Reizen: De Serie'.

Samenvatting van 'Pokémon Reizen: De Serie'

Pokémon Trainer Ash Ketchum heeft een nieuw plan opgevat: de wereld ingaan! Maar eerst gaan hij en zijn partner Pikachu op weg voor de opening van het Cerise Laboratory, een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met het ontrafelen van de mysteries van Pokémon in elke regio. Ash ontmoet Goh, een jongen die ook een grenzeloze belangstelling voor Pokémon heeft. Beide jongens zijn dolblij wanneer Professor Cerise hun vraagt officiële onderzoekers te worden. Omdat Ash vastberadener dan ooit is om Pokémon Master te worden en Goh van elke Pokémon (inclusief de Mythical Mew) één exemplaar wil vangen, zijn onze helden klaar voor spannende avonturen tijdens hun verkenning van de wijde Pokémon-wereld!

In Nederland zal 'Pokémon Reizen: De Serie' uitgezonden worden via RTL7. De startdatum en de programmering van de nieuwe afleveringen zullen door RTL7 op een later tijdstip bekendgemaakt worden. Houd daarom de programmagids in de gaten.