Nieuw seizoen 'Koen op de Kaart' wordt 'Koen op de Kerstkaart'

Foto: © Omroep MAX 2020

Na 2 succesvolle zomerseizoenen van de online 'MAX Vakantieman'-serie 'Koen op de Kaart', is er nu een heuse winterspecial! In 'Koen op de Kerstkaart' gaat verslaggever Koen Bugter op zoek naar creatieve uitjes die we in deze rare tijd en met alle regels en beperkingen nog wél kunnen doen.

Elke dinsdag is er een nieuwe aflevering te zien op de sociale media van Omroep MAX en MAX Vandaag. De eerste aflevering staat nu online.

In de vierdelige winterspecial gaat Koen op zoek naar het heerlijke, traditonele kerstgevoel van kerstmarkten, volle cafés en gezellige evenementen. Alleen dan zonder de kerstmarkten, volle cafés en gezellige evenementen. De activiteiten die 'Koen op zijn Kerstkaart' zet, zijn allemaal in of rond het huis uit te voeren. Zo trekt Koen in de eerste aflevering met tuinexpert Miranda Spaan het Baarnse bos in om ingrediënten voor een uniek kerststukje te zoeken. Ook ontdekt hij in deze serie hoe je de blits maakt met de meest indrukwekkende kerstverlichting én viert hij dat de dagen langer gaan worden met de midwinterhoornblazers van de Veluwe, zónder dat je per se naar de Veluwe af hoeft te reizen.

'Koen op de Kerstkaart' is de hele decembermaand te zien. Elke dinsdag op de Facebookpagina van NPO 1, Omroep MAX en MAX vakantieman en op het vernieuwde MAX Vandaag. Bekijk hier de eerste aflevering.