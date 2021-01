Nieuw platform NPO Kennis online

Hét kennisplatform voor iedereen die wil weten hoe het zit Hoe wordt een vaccin getest? Is suiker verslavend? Waarom worden mensen verliefd? Het antwoord op deze en héél veel andere vragen is vanaf nu te vinden op npokennis.nl.

Hét kennisplatform van de publieke omroep dat helder antwoord geeft op vragen over actuele kwesties en vragen die aansluiten bij je persoonlijke leven. NPO Kennis… en je weet het.

Nederlanders tussen de 18 en 40 jaar zoeken gemiddeld 3 keer per dag online naar kennis en weetjes. In een tijd dat informatiestromen steeds complexer worden en we steeds moeilijker echt nieuws van fake news kunnen onderscheiden, biedt NPO Kennis op een hedendaagse, laagdrempelige en inclusieve manier betrouwbare informatie. Het platform stelt gebruikers in staat op elk gewenst moment kennis op te doen via beknopte stories met unieke content afkomstig uit de videocollectie van de publieke omroepen. NPO Kennis, dat onder redactie staat van de NTR, scheidt feiten van fabels en heeft als doel het publiek te helpen het nieuws en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Videocollectie NPO

De NPO is de grootste aanbieder van audiovisueel informatief en educatief materiaal in Nederland. Een belangrijke kwalitatieve bron van kennis, met een schat aan relevante content die het publiek in hun zoektocht naar antwoorden op vragen nog onvoldoende weet te vinden. Met NPO Kennis ontsluiten we deze kennis op één centrale plek. De inhoud van het platform bestaat volledig uit bestaand videomateriaal van de publieke omroep. Om belangrijke zaken te verduidelijken, wordt context geboden en zijn educatieve lagen aan het bronmateriaal toegevoegd in de vorm van infographics, quizzen en polls. Ook Net in Nederland, het platform voor nieuwkomers, zal deel uit gaan maken van NPO Kennis.

Het platform NPO Kennis is ontwikkeld met design & innovatie bureau IN10 uit Rotterdam.