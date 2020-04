Nieuw op NPO Zapp: 'Brugklas Blijft Thuis'

Foto: © AVROTROS 2020

Hoe beleven de leerlingen van 'Brugklas' deze bijzondere tijd, waarin iedereen thuis moet blijven? Hoe gaat Jaïro nu in hemelsnaam zijn nieuwe crush veroveren?

En is er voor Milan überhaupt wel wat veranderd? Hij zit immers nog steeds met Folmers in zijn nek. In de nieuwe serie 'Brugklas Blijft Thuis' maken de bekende 'Brugklas'-gezichten nog steeds van alles mee, maar nu vanuit hun eigen huis. In 20 afleveringen is te zien dat de Brugklassers met elkaar videobellen. En tja, in zo’n gesprek gaat het natuurlijk nooit alleen over school en is etherdiscipline ver te zoeken…

'Brugklas Blijft Thuis', vanaf maandag 27 april om 18.25 uur op NPO Zapp.