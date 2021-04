Nieuw op NPO 3: Ferry Doedens in 'Socials, Seks & Centen'

In de PowNed-serie 'Socials, Seks & Centen' gaat de kersverse OnlyFans-ster Ferry Doedens op een persoonlijke ontdekkingstocht in de wereld van sexy social media.

Ferry heeft zich in een avontuur gestort waarvan hij de afloop nog niet kent in een wereld die nog veel geheimen voor hem heeft. Want hoe zitten die ogenschijnlijk lucratieve en steeds populairder wordende 18+ platforms eigenlijk in elkaar en wat zijn de risico’s? Wie zijn de winnaars en de verliezers in de wereld van sexy social media?

'Socials, Seks & Centen', maandag 26 april om 20.25 uurbij PowNed op NPO 3.