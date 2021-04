Nieuw op NPO 1: 'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me'

De drie vrienden reizen dit seizoen af naar Zweden, het thuisland van ABBA, de grote muzikale helden van Kees. Zij brengen in deze serie het verhaal van de vier ABBA leden in kaart.

Nick, Simon en Kees starten hun avontuur in Stockholm waar ze slapen in het hotel van Benny Andersson. Ze gaan op zoek naar twee vrouwelijke stemmen die tijdens de muzikale eindsessie de rol van Agnetha en Frida kunnen vertolken.

Daarna reizen ze verder naar Västervik, de geboorteplaats van Björn, waar hij samen met zijn dochter ook een hotel runt. Västervik is een kweekvijver voor veel Zweedse muzikanten en spreken hier af met singer-songwriter duo the Dimpker Brothers. De twee broers die via het beroemde muziekfestival in Västervik, het Visfestivalen, in contact kwamen met Björn, hielp hen om hun muzikale carrière een boost te geven.

Terug in het hotel ontmoeten ze Tonny Roth, jeugdvriend van Björn en bassist in zijn eerste band, the Hootenanny Singers.

'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me', vanaf vrijdag 30 april om 20.35 uur op NPO 1.