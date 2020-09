Nieuw op Dplay: 'A Deadly Dose'

De dood van advocate Susan Winters in 2015 werd door de autoriteiten al snel bestempeld als zelfmoord. Ze was onwel geworden en bleek een grote hoeveelheid antivriesmiddel in haar lichaam te hebben.

Ook kampte ze eerder al eens met een depressie. Maar haar ouders geloven niet in zelfmoord. De moeder van twee was de laatste tijd juist erg levenslustig en had ook helemaal geen afscheidsbrief achtergelaten. Ze denken dat haar echtgenoot Brent Dennis meer weet en zelfs betrokken is bij haar plotselinge dood. Ze schakelen de hulp in van de vooraanstaande advocaat Tony Sgro om de zaak nader uit te zoeken.

Wat volgt is een real-time onderzoek dat wordt uitgezonden in drie delen. De serie volgt alle stappen die het team van Sgro zet en spreekt met betrokkenen in de zaak. Zo komt Sgro er al snel achter dat Susan een levensverzekering van een miljoen dollar op haar naam had, die Brent al binnen een dag na haar dood al had geïnd. Maar is dat voldoende reden om hem te verdenken? Sgro en zijn team duiken dieper in de zaak en komen tot enkele schokkende ontdekkingen.

'A Deadly Dose', vanaf vrijdag 4 september op Dplay.