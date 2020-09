Nieuw op 24Kitchen: 'Rudolph's Bakery: De Jonge Bakkers'

Foto: 24Kitchen - © FOX Networks Group 2020

Rudolph van Veen, één van de meest bekende tv-chefs van Nederland én Meesterpatissier is na de succesvolle serie 'Rudolph's Bakery' vanaf 7 september te zien met een gloednieuwe serie op 24Kitchen: 'Rudolph's Bakery: De Jonge Bakkers'.

In 'Rudolph's Bakery: De Jonge Bakkers' staat Rudolph niet alleen in zijn bakkerij. In iedere aflevering krijgt hij een junior bakker of bakster op bezoek en gaan ze samen aan de slag. Hun missie: elkaar verrassen en inspireren met overheerlijke traktaties. Jong talent en een flinke portie ervaring gaan hand in hand tijdens dit bakavontuur. De Jonge Bakker krijgt op deze manier de kans om van Rudolph de fijne kneepjes van het bakkersvak te leren. Een aantal ingrediënten hebben ze met elkaar gemeen: de liefde voor het bakken, ze verrassen graag met verrukkelijke en oogverblindende creaties én ze houden natuurlijk zelf van lekker snoepen.

In de Bakery passeren voor Rudolph bekende en onbekende Jonge Bakkers de revue. Zoontje Ralph bakt het allerliefste berenkoeken. Rudolph verrast hem op zijn beurt weer met een chocolade fontein en marshmallows. Tweeling Fien en Noor maken slagroomsoezen die Rudolph omtovert in een sprookachtige soesjestoren. Van Jonge Bakster Sierra leert Rudolph welke lekkernijen er in Suriname veel gebakken worden. Met Rosalie deelt Rudolph zijn passie voor Duitse zoete heerlijkheden. En omdat Jill niet houdt van zoet, gaan ze samen op de hartige tour.

Vanaf 7 september komen er weer de mooiste, lekkerste en leukste creaties uit de oven van de Bakery. 'Het is zo leuk om te zien dat kinderen, ieder op zijn of haar eigen manier, het bakken ervaren als creatieve uitlaatklep', aldus Rudolph van Veen.

Warm aanbevolen vanaf 7 september, de afleveringen van 'Rudolph's Bakery: De Jonge Bakkers'. Elke werkdag om 15.00 uur te zien op 24Kitchen!