Nieuw bj de VPRO: '100 Dagen voor de Klas'

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie '100 Dagen voor de Klas' gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op een scholengemeenschap in Lelystad. Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Tim en Nicolaas worden ingewijd als nieuwe leraren en kijken de kunst van het lesgeven af bij hun begeleiders. Voorzichtig maken zij hun eerste ronde door de klas. Nicolaas wil weten op wat voor school hij terechtgekomen is en krijgt een bijzondere rondleiding. Tim geeft samen met begeleider Bjorn een les over seksualiteit aan 4 VMBO, zijn mentorklas.

'100 Dagen voor de Klas', waar zijn we aan begonnen?', vanaf donderdag 16 april om 20.50 uur bij de VPRO op NP0 3.