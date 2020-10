Nieuw bij MAX: 'Scrooge Live', een onvergetelijke start van de feestdagen!

MAX presenteert een bijzonder televisiespektakel: 'Scrooge Live'. Een verrassende mix van bekende zangers en acteurs brengt live het iconische kerstverhaal over Ebenezer Scrooge, naar 'A Christmas Carol' van Charles Dickens, tot leven. Het belooft een spectaculaire televisie-uitzending te worden, waarmee aandacht voor kinderarmoede in Nederland wordt gevraagd.

Met hulp van de kijker, hoopt Nationaal Fonds Kinderhulp zoveel mogelijk kinderen in armoede een warme start te geven in het nieuwe jaar. De live-vertelling van 'Scrooge', vanuit Dordrecht, is zondagavond 20 december te zien bij MAX op NPO 1.

Het iconische verhaal over Ebenezer Scrooge, een aartsgierigaard die armen en zieken veracht, is in binnen- en buitenland al duizendmaal verteld. Dit jaar wordt 'Scrooge' voor het eerst in Nederland, door een sterrencast, naar een bijzonder live en hedendaags televisiespektakel vertaald. Scrooge Live zal eruitzien als een muzikale speelfilm, op geheel eigen wijze hertaald door een bekend cabaretduo.

Tegen het prachtige decor van de stad Dordrecht wordt 'Scrooge' live opgevoerd, in volledige kerstsfeer. Het verhaal wordt op muzikale wijze verteld door nieuwe arrangementen van passende kerstnummers en internationale hits, die iedereen thuis mee kan zingen. Kortom: een unieke beleving voor de hele familie!

Helaas is de boodschap van 'Scrooge' nog altijd in hoge mate actueel en urgent. In Nederland leven op dit moment ruim 300.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar in armoede, met alle gevolgen van dien. Dat is maar liefst één op de twaalf. De problematiek is bovendien, als gevolg van de coronacrisis, alleen maar urgenter geworden. Onderzoek toont aan dat armoede bij een kind levenslange gevolgen kan hebben. Met 'Scrooge Live' wordt aandacht gevraagd voor kinderarmoede in Nederland. Het doel van de uitzending is om het probleem aan de kaak te stellen en om, met de slogan van Kinderhulp 'Geef ze warmte!', een groot aantal kinderen aan nieuwe kleding te helpen door zoveel mogelijk geld op te halen.

'Scrooge Live' wordt geproduceerd door Mediawater in samenwerking met Kinderhulp en in opdracht van Omroep MAX.

'Scrooge Live', zondagavond 20 december bij MAX op NPO 1.