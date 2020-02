Nieuw bij MAX: 'Niet Zonder Ons'

Foto: Omroep MAX - © Nico Kroon 2019

Vanaf maandag 3 februari om 21.30 uur op NPO 1 zendt MAX 'Niet Zonder Ons' uit. In het gloednieuwe programma gaan zes mensen met een hersenaandoening weer aan het werk.

Presentator Martine van Os volgt de deelnemers bij dit traject. Neuropsycholoog Erik Scherder legt uit waarom het zo ontzettend belangrijk is dat deze mensen deel uitmaken van de samenleving.

In 'Niet Zonder Ons' volgen we zes mensen met een hersenaandoening die thuis zijn komen te zitten en weinig om handen hebben. Neuropsycholoog Erik Scherder legt in het programma uit waarom het op lange termijn zo belangrijk is dat deze mensen deel uitmaken van de samenleving en wat dit doet voor hun gezondheid.

Presentator Martine van Os: 'Tijdens het maken van 'Niet Zonder Ons' werd mij pas echt duidelijk hoe pijnlijk en onrechtvaardig het is als mensen met een hersenaandoening buiten spel gezet en afgeschreven worden. Wij moeten als samenleving iets meer ons best doen om ook deze mensen te blijven betrekken bij het actieve leven. Het gevoel dat je ertoe doet is per slot van rekening voor iedereen van levensbelang.

Aflevering 1 – maandag 3 februari, 21.30 uur, NPO 1

Arie (69), Hans (59) en Peter (72) zetten ondanks hun dementie de eerste stap richting werk in een cultureel centrum. Daphne (26) werd zeven jaar geleden aangereden door een auto. Door haar hersenletsel is zij ongeremd en neemt geen blad voor de mond, wat ook in haar nieuwe baan bij een restaurant voor pijnlijke situaties zorgt. Ten slotte zien we Cor (49). Hij is internationaal wijnhandelaar als hij tien jaar geleden tijdens een zakenreis wordt getroffen door een hersenbloeding.

Daphne (26), de jongste deelneemster van 'Niet Zonder Ons', heeft Niet Aangeboren Hersenletsel door een ernstig ongeluk. Hierdoor is ze erg ongeremd en komt ze vaak kwetsend uit de hoek, waardoor het haar de afgelopen jaren niet is gelukt om langdurig aan het werk te blijven Ze gaat aan de slag bij een restaurant, want de dromen en ambities die zij had voor het ongeluk, heeft zij nog steeds.

De 57-jarige Hendrika lijdt aan Ataxie van Friedreich, een zeldzame erfelijke aandoening die het zenuwstelsel beschadigt. Fysiek gaat zij misschien achteruit, maar op cognitief vlak is er niets aan de hand. Hendrika stuurt al 14 jaar lang vier sollicitatiebrieven per maand, maar tot op heden heeft dat nog niet mogen baten. Het maakt haar verdrietig dat haar de kans niet wordt gegund, en hoopt snel op een ommekeer

Cor (49) was tot tien jaar geleden een succesvol wijninkoper en ging de hele wereld over. Tijdens één van zijn reizen krijgt hij een harstilstand met hersenletsel tot gevolg. Tegen zijn wil gaat hij naar een dagbesteding waar hij samenkomt met mensen met een beperking, maar daar ligt niet zijn toekomst.

In maart 2019 is de ziekte van Alzheimer bij Arie (69) vastgesteld. Hij noemt zichzelf een echte computernerd, omdat hij altijd in de ICT heeft gewerkt. In 'Niet Zonder Ons' gooit hij het echter over een hele andere boeg. Hij gaat aan de slag als voorlezer bij een cultureel centrum en heeft daarmee zijn nieuwe passie gevonden.

De 59-jarige Hans heeft frontotemporale dementie. Hans is door de dementie zijn baan verloren en voelt zich in de steek gelaten. Zijn grote droom is om weer onder de mensen te komen en een cultureel centrum biedt voor hem de ideale uitkomst.

Ook de Amsterdamse Peter (72) gaat aan de slag bij het cultureel centrum in Amsterdam. In 2018 wordt bij hem de diagnose Alzheimer gesteld. Hij raakt regelmatig de draad kwijt en herhaalt zichzelf vaak. Maar ondanks dat Peter weet wat hij heeft, wil hij niet bij de pakken neerzitten.

De zes deelnemers vertegenwoordigen een vergeten groep, zonder perspectief op een zinvolle of actieve toekomst. En dat is zonde, want het zijn mensen die stuk voor stuk nog veel capaciteiten hebben en nog zoveel mogelijk uit het leven willen halen.

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat maar liefst 1 op de 4 Nederlanders een hersenaandoening heeft. Chronische hersenaandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson komen maar liefst bij 1.337.800 mensen voor. Aan Niet Aangeboren Hersenletsel, zoals bij Cor en Daphne, lijden 645.900 mensen. Ataxie van Friedreich is zeer zeldzaam. Gemiddeld heeft twee op de 100.000 mensen deze ziekte.

