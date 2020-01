Nieuw bij MAX: Huub Stapel en Martin Hendriksma maken epische tocht 'Langs de Rijn'

Op 4 januari 2020, vanaf 20.40 uur, zendt MAX het gloednieuwe NPO 2-programma 'Langs de Rijn' uit. In het reisprogramma reizen schrijver en Rijnkenner Martin Hendriksma en presentator Huub Stapel samen langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn.

Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan de plek waar de rivier bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt.

Met zijn totale lengte van 1233 kilometer is de Rijn een imposante verschijning, die zes verschillende Europese landen doorkruist en de Europese identiteit en eenwording mede heeft bepaald.

De Rijn is een rivier vol verhalen; van verdronken dorpen en verraderlijke rotsen, van schippers, schilders en soldaten. De Rijn is een muze en een 'femme fatale' tegelijkertijd. Eeuwenlang was de loop van de Rijn bepalend voor onze economie, onze cultuur en onze identiteit. Maar wat heeft ‘vader Rijn’ ons vandaag nog te vertellen?

Op hun reis nemen Martin en Huub in vijf afleveringen de kijker mee langs de rivier en haar bewoners. Ze ontmoeten mensen die het Rijnwater door hun bloed hebben stromen. De serie is gebaseerd op Martins boek De Rijn, biografie van een rivier.

Aflevering 1 - De geboorte van een rivier – 4 januari om 20.40 uur op NPO 2

Martin en Huub beginnen hun avontuur in de Zwitserse Alpen, waar de Rijn ontspringt in de Tomasee, op 2345 meter hoogte. De Romeinen noemden deze plek Lai da Tuma; ‘grafmeer’, en schreven de stroom die hier ontspringt goddelijke krachten toe. Maar zo makkelijk geeft de Rijn haar geheimen niet prijs, er ligt onverwacht een dik pak sneeuw en de mannen zullen creatief moeten zijn om bij de bron te komen. Vervolgens slaat de goudkoorts toe, als Martin en Huub op zoek gaan naar het mythische Rijngoud, dat al eeuwenlang in het gebied rond Fontanivas te vinden is.

Via de Ruinaulta, de Grand Canyon van Zwitserland, reizen ze per boot over de Bodensee richting het pittoreske Lindau. Verderop langs de Bodensee ligt de stad Friedrichshafen, waar in 1898 de eerste Zeppelinfabriek ter wereld werd gebouwd. Martin en Huub ontmoeten hier een verre achterneef van de oprichter, Graf von Zeppelin. Hij wil de zeppelinindustrie nieuw leven inblazen.

'Langs de Rijn' Interactive

Vanaf 3 januari kunnen kijkers zelf een tocht langs de Rijn maken, met de interactive bij het programma. Op www.maxvandaag.nl/langsderijn staat een gedetailleerde kaart, met diverse punten. Bezoekers vinden er extra video's, foto's, achtergronden en verdieping. Hoe vind je bijvoorbeeld goud in de rivier?

'Langs de Rijn', vanaf 4 januari 2020 elke zaterdag om 20.40 uur op NPO 2.