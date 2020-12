Netflix maakt cast bekend van eerste Nederlandse Original film 'Forever Rich'

Netflix en producent Fiction Valley maken de titel bekend van de eerste Nederlandse Netflix Original film: 'Forever Rich'. De film is geschreven door Gouden Kalf winnaars Shady El-Hamus ('De Libi', 'Nightshade') en Jeroen Scholten van Aschat ('De Libi', 'Fenix'). Shady El-Hamus zal de film ook regisseren.

De cast bestaat onder meer uit Jonas Smulders (Richie), Daniel Kolf (Tony), Sinem Kavus (Anna), Hadewych Minis (Els), Yootha Wong-Loi-Sing (Jessica), Mustafa Duygulu (Abdel), Yassin Dardour (Bilal) en Sergio Krijnen (Witte Masker). Daarnaast maken ook Jelisa van Schijndel, Martijn Oversteegen, Kendrick Etmon, Sabri Saad El Hamus, Tim Olivier Somer, Richelle Plantinga, Safae Gounane, Matteo van der Grijn, Tony van der Veer, Simen van den Berg, Finn Klinkhamer, Simon van Lammeren en Zoe Love Smith hun opwachting in de film.

'Het is een feest om elke dag met deze topcast te mogen werken en ik kan niet wachten dit actuele verhaal straks met de wereld te delen', zegt Shady El-Hamus.

'Forever Rich' vertelt het verhaal van Richie die op het punt staat de grootste rapartiest van Nederland te worden. Maar vlak voor een belangrijk optreden wordt hij door een groep gewapende tieners beroofd van zijn pronkjuweel: een peperduur horloge. Als de beelden van de vernederende beroving viraal gaan, volgt een koortsachtig kat-en-muisspel waarin Richie in één nacht alles riskeert wat hij heeft opgebouwd om zijn beschadigde imago te herstellen.

Janey van Ierland, Co-Production & Acquisition bij Netflix: 'We zijn ontzettend trots dat we eindelijk de cast en titel van onze eerste Nederlandse Netflix Original film Forever Rich kunnen aankondigen. We kijken er naar uit om onze abonnees kennis te laten maken met Richie.'

'Forever Rich' is in 2021 wereldwijd beschikbaar op Netflix.