Nederlands tv-format verkocht aan Netflix USA

Foto: NTR - © Wim Kluvers 2020

Het format van de tv-serie 'Het Instituut'(NTR), bedacht door cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert, is verkocht aan Netflix en zal in het voorjaar uitkomen onder de naam 100 Humans.

'Het Instituut' is een populair-wetenschappelijk programma waarin 100 mensen een week lang werden onderworpen aan allerlei grappige sociaal-psychologische experimenten. Het programma werd samen met de bedenkers geproduceerd door BlazHoffski, uitgezonden als co-productie van de NTR en BNNVARA, en beleefde in Nederland twee seizoenen.

Het is de eerste keer dat een serie op basis van een Nederlands format in de VS wordt geproduceerd en door Netflix wereldwijd wordt gestreamd. Joep van Deudekom en Rob Urgert zijn momenteel elke zondag te zien in het vervolg van 'Het Instituut', de serie 'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' (NTR), waarin zij twee groepen mensen die in de maatschappij tegenover elkaar staan door middel van experimenten op een humoristische wijze met elkaar vergelijken.