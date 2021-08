Nederland een gidsland in LHBTIQ+ acceptatie? Helft jongeren uit de community vindt van niet

Bijna de helft van de jonge LHBTIQ+'ers (47 procent) vindt Nederland geen voortrekker in de wereld als het gaat om de acceptatie van hun gemeenschap. Waar ons land ooit zo vooruitstrevend was, staan we al een tijd stil, zeggen ze. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt in aanloop naar Pride Week op NPO 3 en NPO 3FM.

Nederland was het eerste land waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen en de botenparade van Pride Amsterdam is wereldberoemd: 'Inmiddels zijn we alleen te comfortabel geworden in het idee dat we het goed voor elkaar hebben, maar we zijn er nog niet', zegt iemand. Slechts een kleine meerderheid van de deelnemers (59 procent) vindt dat het goed gaat met de acceptatie van LHBTIQ+'ers in Nederland. Ze noemen veel verbeterpunten, die overeenkomen met de kritiek van jonge LHBTIQ+'ers die de acceptatie juist onvoldoende vinden (40 procent). Ze schrijven dat de gemeenschap nog altijd te maken krijgt met negatieve uitlatingen, discriminatie en geweld. 'Ik hoor te vaak in het nieuws dat een LHBTIQ+'er op straat mishandeld is', schrijft iemand.

4 op 10 maakten negatief gedrag mee

Vier op de tien deelnemers (41 procent) zeggen dit jaar negatief gedrag mee te hebben gemaakt, enkel vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Het ging vooral over vervelende opmerkingen of grappen, maar ook om uitschelden of nageroepen worden. Enkele deelnemers vertellen dat ze te maken kregen met bedreiging, of zelfs geslagen of bespuugd werden. Zo schrijft iemand over vervelende reacties op straat: 'Als m'n vriendin en ik hand in hand lopen, worden we vaak nageroepen of uitgescholden. Van 'kankerlesbie' tot nafluiten en 'mag ik meedoen?'.'

De helft van de jonge LHBTIQ+'ers (49 procent) voelt zich niet vrij om met hun lover hand in hand over straat te lopen. Ook vermijdt 59 procent het geven van een kus op de mond. Of je wel of geen affectie kan tonen in het openbaar is iets waar jongeren die niet tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoren amper mee bezig zijn. Ze voelen massaal de vrijheid om op straat de hand vast te pakken van iemand die ze leuk vinden (90 procent) of diegene een zoen te geven (86 procent).

Waar Pride voor staat is het hele jaar door een belangrijk thema bij NPO en staat vanwege de Pride Week extra in de schijnwerpers. Hieronder een aantal highlights van de programmering op de jongerenzenders.

NPO 3

'Pride Test 2021' (BNNVARA, maandag 2 augustus om 20.15 uur)

Wat weet Nederland eigenlijk wel van LHBTIQ+ en de Pride? Daar komen we achter met deze kleurrijke test waar meedoen voor de verandering echt belangrijker is dan winnen. Gepresenteerd door Envy Peru, Emma Wortelboer en Ellie Lust. Speel thuis mee en test jouw Pride-kennis via npo3.nl/pridetest of via de NPO 3 app.

'It's A Sin' (VPRO, maandag 2 t/m vrijdag 7 augustus om 21.50 uur)

De veelgeprezen Britse coming of age-serie speelt zich af tussen 1981 en 1991 in Londen en volgt een groep vrienden gedurende de aidscrisis in de jaren tachtig. De eerste aflevering in het Verenigd Koninkrijk maakte veel los bij kijkers en pers en brak alle kijkcijferrecords.

'3Doc: Ik deed aangifte tegen de Minister van Onderwijs' (VPRO, donderdag 5 augustus om 21.00 uur)

In deze documentaire wil Yora Rienstra de impact van religieus onderwijs op jonge LHBTI+’ers laten zien. 'Ik wil die wereld ontdekken waarin de vrijheid van jongeren op een religieuze school wordt gedicteerd door de regels van hun christelijke, joodse of islamitische geloof. Wie zijn deze jonge mensen die in de bloei van hun leven zouden moeten zijn maar die soms worden beperkt in de omgeving die hun tweede thuis is? Door hun leven op school te portretteren en te praten met hun vrienden, leraren en ouders wil ik in beeld brengen hoe deze jongeren tot een beslissing komen om binnen de regels van hun geloof uit de kast komen of besluiten om dat niet te doen.'

'Lieve SPLNTR!' (AVROTROS, zaterdag 7 augustus om 22.00 uur)

In deze Pride-uitzending bespreekt Splinter Chabot met humor de dilemma's van kijkers en beantwoordt hij hun vragen. Hierbij wordt hij geholpen door gasten zoals Jessie Maya en Jamai Loman. Bovendien worden ook de winnaars van de Pride Awards 2021 bekendgemaakt. Splinter zal deze prijs overhandigen aan een bekende en een onbekende LHBTI+-held: mensen die dit jaar hun nek hebben uitgestoken voor de community.

Op NPO3.nl en het NPO 3 YouTube-kanaal zie je de serie 'X-Y-Sex' (KRO-NCRV). Veel jongeren zijn tijdens de middelbareschooltijd hun seksuele en genderidentiteit aan het ontdekken, maar krijgen hier geen goede voorlichting over. Presentator Robbert Rodenburg vraagt bekende LHBTIQ+'ers, zoals programmamaker Nicolaas Veul en muzikante Shary-An, om een persoonlijke en unieke seksuele voorlichting te maken: op maat gemaakte voorlichting en inspiratie die zij zelf gemist hebben. Elke vrijdag een nieuwe aflevering.

NPO 3FM

'3FM PRIDE LIST 2020' (zaterdag 7 augustus van 09.00 - 19.00 uur)

Op de dag dat de jaarlijkse canal parade Pride Amsterdam zou worden gehouden zendt 3FM de 3FM Pride List 2021 uit: de lijst om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Wat was jouw moment dat je trots was op jezelf, dat je er helemaal mocht zijn, of je nou identificeert als gay, lesbisch, transgender of welke letter dan ook. En welke muziek hoort daarbij? Luisteraars kunnen hun plaat aanvragen op 3fm.nl/pride.

'PRIDE AFTER PARTY' (zaterdag 7 augustus van 19.00 - 22.00 uur)

Aansluitend op de '3FM Pride List 2021' organiseert '3FM de Pride After Party': een inhoudelijke en feestelijke uitzending waarin Vera Siemons verschillende LHBTIQ+-gasten ontvangt. Optredens van onder andere Babs (die strijdt tegen genderstereotypering) en Alice Olsthoorn, transgender artiest en bekend YouTuber.

ONLINE

'BEHIND MY SCENE'

In de YouTube-serie 'Behind My Scene' vertellen jongeren in het kader van Pride over hun coming-out of een ander bijzonder levensmoment. Acteurs zetten de gebeurtenis vervolgens in scène.

'HIGH LGBTea'

In de binnentuin van The Dylan in Amsterdam praten 3FM-dj Timur Perlin en programmamaker Julien Kooij met Jeangu Macrooy en Winfried Baijens. In een gezellige sfeer wordt gepraat over kwetsbare en persoonlijke onderwerpen waar jonge kijkers steun of verbinding uit kunnen halen. Acceptatie en representatie, het liefdesleven en idolen, het komt allemaal voorbij onder het genot van een high tea.

'3FM PRIDE TALKSHOW'

Het toetje van de 3FM Pride week. 3FM-dj Vera Siemons en presentator Jurre Geluk gaan in gesprek met bekende en onbekende LHBTIQ+-ers over onderwerpen als identiteit, homoseksualiteit in de sport en belangrijke nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar die impact hadden op de queer community. Onder andere Splinter Chabot (presentator/schrijver), Rocky Hehakaija (voormalig profvoetballer en winnaar van Wie is de Mol) en Storm Vogel (theatermaker) zijn te gast. Op zondag 8 augustus te zien via 3fm.nl/pride.

PRIDE PODCASTS

Vier dat je kan zijn wie je bent en mag houden van wie je wil met onze 3FM Pride podcasts. In 'Pride Talk' hoor je bekende LHBTIQ+-ers zoals Nikki Tutorials in gesprek met familie en vrienden over hun coming-out. En in de 'Lesbische Liga' loodsen 3FM-dj Vera en programmamaker Annefleur je door het aanbod in de media. Dat doen ze samen met o.a. Claudia de Breij, TikTok-ster Marthe Woertman en 'Studio Sport'-presentatrice Rivkah op het Veld. Lekker met de lesbi’s dus, maar ook met de B’s en Q’s want in de Liga is iedereen welkom.

NPO FunX

Ook FunX vindt dat iedereen er mag zijn en daarom is het van belang om te blijven bouwen aan een inclusievere samenleving. Het is tijd om kennis met elkaar te maken, want er zijn meer gelijkenissen dan je denkt. Kom uit je bubbel, want geloof ons, it’s fun out there!

In 'Start – met Tannaz' gaat FunX-dj Tannaz met iemand uit de LHBTIQ+-community in gesprek, samen met een FunX-luisteraar die zich bondgenoot voelt van deze community. Zo is Chereneffe influencer en probeert ze via haar eigen platform open te staan voor deze groep, maar toch heeft ze vragen. Over voornaamwoorden, maar ook vooroordelen waar je van weg moet blijven. Vragen als deze worden in de week met een ervaringsdeskundige besproken. In 'Jouw Stad' besteedt FunX aandacht aan lokale initiatieven en jongeren die voor de LHBTIQ+-community voor verbinding zorgen in de stad. In de 'Avondshow' met Serginio komen twee deelnemers van de YouTube-serie 'Uit je Bubbel' langs.

Online

Van maandag tot en met donderdag is er op het YouTube-kanaal van FunX elke dag een aflevering van de serie 'Uit je Bubbel'. In deze 4-delige serie ontmoeten bekende namen uit de muziekscene, zoals Jairzinho, King Faisel, Sarita Lorena & Maxime Mata, iemand uit de 'Milkshake scene': van drags tot LHBTIQ+-activisten. De serie wordt gepresenteerd door Mandy Woelkens en Zoe Livay. Op Instagram kunnen FunX-volgers vervolgens onder de FunX Takkies-posts reageren op stellingen of vragen over het onderwerp. Op FunX.nl/pride verschijnen duo-portretten van bestaande vriendschappen die voor anderen niet vanzelfsprekend lijken. FunX Beseft duikt dieper in het onderwerp: hoe kun je als hetero of cis een bondgenoot zijn van de queer-community.

Podcast

De week wordt afgesloten met de TopiX podcast met FunX-dj Merel en Liyah, die je kent uit het vorige seizoen van Temptation Island. Zij noemt zichzelf panseksueel. Liyah zet zich via Instagram erg in voor een open gesprek over seks, seksualiteit, womanhood en LHBTIQ+-rights.

Over dit onderzoek

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 14 tot en met 27 juli 2021, deden 1.182 jonge LHBTIQ+’ers mee en 1.271 niet LHBTIQ+ jongeren. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door 'EenVandaag' en op jongerenplatforms van NPO3 en andere platforms van de Publieke Omroep.