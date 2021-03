Nederland 65.731 bomen rijker door EO-actie 'Nederland plant bomen'

De EO-actie 'Nederland Plant Bomen' verrijkt Nederland met 65.731 bomen. Samen met Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds kwam de EO in actie voor een groener Nederland.

De afgelopen maanden kon iedereen voor €7,50 een boom kopen via nederlantplantbomen.nl. Ook kinderen kwamen in actie met 'Zapp Your Planet Bos'. Een aantal bomen zijn al geplant, de rest wordt tijdens het boomplantseizoen van volgend jaar in alle twaalf de provincies in de grond gezet.

EO-presentator Bert van Leeuwen ging in maart voor het tv-programma 'Nederland Plant Bomen' op NPO 1 in gesprek met boswachters van Staatsbosbeheer en op zoek naar mooie persoonlijke verhalen rondom bomen. Bert is trots op het eindresultaat: 'Wat een ontzettend mooi aantal. Ik wil iedereen bedanken die een boompje heeft bijgedragen. Met elkaar hebben we ons land weer een stuk groener gemaakt! Dat is goed voor het klimaat én geeft ons en de volgende generaties nog meer ruimte om te genieten van de prachtige natuur in eigen land.'

'Zapp Your Planet Bos'

Ook kinderen leverden een groene bijdrage aan de actie met 'Zapp Your Planet'. Ze staken de handen uit hun mouwen om zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe bossen. Voor het tv-programma stuurden ze goede ideeën op voor het enige echte 'Zapp Your Planet Bos'. Dat bos is nu blijvend leuker gemaakt met onder andere een freerunparcours, chillplek en een TikTok-paal. EO-presentator Anne-Mar Zwart presenteerde het EO-programma op NPO Zapp: 'Ik ben zo ontzettend trots om bekend te mogen maken dat deze kids wel €11.640,- hebben opgehaald voor deze actie. Van cupcakes bakken, het organiseren van sponsorlopen tot aan het inleveren van zakgeld: ik wil alle kinderen die geld hebben ingezameld bedanken!'

Partners

'Nederland Plant Bomen' is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting Buitenfonds. De EO heeft met de campagne Nederland in beweging gebracht om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag zorgen ervoor dat in elke provincie bomen geplant worden. Met Stichting Nationale Boomfeestdag werd tevens samengewerkt om vooral kinderen te stimuleren om met de klas of met ouders, oma’s en opa’s bomen te kopen om ze te (laten) planten. Ook hebben zij een grote bijdrage geleverd aan het aantal bomen. Buitenfonds verzorgt de financiële afhandeling en zorgt voor verantwoording van de plantwerkzaamheden.