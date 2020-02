Natuurdocumentaire 'Terug in het Wild' met Menno Bentveld

De Europese natuur is groots en majestueus. Diezelfde natuur zit ook zwaar in de problemen en wij mensen hebben daar een groot aandeel in.

Maar op dit moment wordt er in heel Europa hard gewerkt om die schade te herstellen. Op initiatief van de Ierse televisie keken acht Europese omroepen naar de reddingsoperaties in hun land. Zo ontstond 'Terug in het Wild' – over dieren die door de mensen werden verdreven en met behulp van diezelfde mens weer zijn teruggekeerd.

In 'Terug in het Wild' laat Menno Bentveld zien dat de mens in staat is om de schade aan de natuur te herstellen. De wolf heeft in Italië na eeuwen zijn oorspronkelijke leefomgeving terug en nestelt zelfs op 10 km van Rome. In Ierland is de rode wouw terug van weggeweest en in Noord Spanje is de bruine beer weer overal te zien. Dit resultaat kon alleen worden behaald dankzij de inzet van natuurbeschermers en met steun van de bevolking. Op die manier zijn ook de Zwitserse gems, de Sloveense lynx en de Roemeense landschildpad weer terug in hun natuurlijke leefomgeving. In Nederland zwemt de bever na 150 jaar op talloze plaatsen weer rond. In een tijd waarin we worden geconfronteerd met sombere berichten over de teloorgang van de natuur, staan we als mens niet machteloos. Met de juiste inzet is natuurherstel zeker een optie.

Menno Bentveld 'Ik vind het enorm hoopvol om te zien dat werken aan onze natuur zijn vruchten afwerpt. Een prachtig voorbeeld daarvan is de bever. Ooit bejaagd en uitgestorven en nu alweer jaren een vast onderdeel van onze Nederlandse natuur. Zodra je hem ziet zwemmen besef je dat het heel bijzonder is om zulke grote zoogdieren in ons midden te hebben.'

