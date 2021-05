Natuurdocumentaire 'Marker Wadden' van Cees van Kempen over uniek natuurproject bij BNNVARA

In het Markermeer is vijf jaar geleden een uniek project gestart: de aanleg van Marker Wadden. Met klei, slib en zand is er een archipel van eilanden gemaakt, niet om huizen op te bouwen, maar voor de ontwikkeling van natuur.

Het proces van dit hoogwaardige staaltje Nederlandse inventiviteit is vastgelegd door natuurfilmmaker Cees van Kempen in de documentaire Marker Wadden, een wonderbaarlijk natuurverhaal.

Door de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk is het Markermeer volledig afgesloten en gaat de biodiversiteit hard achteruit. In de natuurfilm Marker Wadden zie je hoe razendsnel de natuur zich ontwikkelt op deze nieuwe eilanden, variërend van microscopisch onderwaterleven tot de komst van enorme koloniën vogels. Niet eerder werd vastgelegd hoe oeverzwaluwen en libellen voor het eerst nieuw land koloniseren en hoe baardmannetjes hun eerste jongen grootbrengen. Marker Wadden toont hoe het gebied weer dynamisch wordt, verschillende dieren opduiken en broedvogels zich weer vestigen.

'Marker Wadden' is een productie van Ispida Wildlife Productions en BNNVARA. Regie door Cees van Kempen. 'Marker Wadden' is tot stand gekomen met de hulp van Natuurmonumenten en wordt uitgezonden op zondag 30 mei bij BNNVARA op NPO 1.

Over Cees van Kempen

Cees van Kempen (1963) studeerde Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkte als civiel ingenieur en later als managementconsultant in Nigeria, Ethiopië en Nederland. In 2004 begon hij met zijn eigen managementadviesbureau.

Zijn passie voor natuur en fotografie groeide tijdens zijn verblijf in Afrika, waar hij ook begon met filmen. In 2007 maakte hij als amateurfilmer een film van een visavontuur in de binnenlanden van Ethiopië, uitgezonden door RTL 7. In 2014 stopte hij met zijn managamentadvieswerkzaamheden en startte hij Ispida Wildlife Productions B.V. Hiermee ging hij zich volledig richten op de productie van hoogwaardige natuurfilms. Eind 2015 werd de driedelige serie 'De Terugkeer Van De IJsvogel/Bever/Torenvalk' door BNNVARA uitgezonden op NPO 1. 'De Terugkeer Van De IJsvogel' behoorde tot de top 3 in de kijkerswaardering van alle BNNVARA-programma's van dat jaar. De serie werd genomineerd en was prijswinnend op verschillende internationale festivals, waaronder het prestige Wildscreen Festival in Bristol waar de 'Groene Oscars' worden uitgereikt. De films werden wereldwijd uitgezonden in meer dan 20 landen.

In coproductie met BNNVARA en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten startte hij in 2016, bij aanvang van de aanlegwerkzaamheden van de Marker Wadden, met de productie van een film hierover. Vijf jaar lang werd het ontstaan van de eilanden en de ontwikkeling van de natuur gefilmd. In 2017 begon hij tevens met de productie van een grote bioscoopfilm over de terugkeer van de wolf naar Nederland. Deze film gaat in januari 2022 in première en wordt daarna door BNNVARA uitgezonden. Als producent maakt hij met regisseur Arthur de Bruin momenteel ook een film over de onderwaternatuur in Nederland. Deze film wordt begin 2022 door AVROTROS uitgezonden. Daarnaast was Ispida Wildlife Productions betrokken bij een film van Hilco Jansma over de terugkeer van de otter, welke film begin 2021 door de EO werd uitgezonden.

'Marker Wadden', zondag 30 mei bij BNNVARA op NPO 1.