Natacha Harlequin presenteert vanaf 31 augustus 'Dit Vindt Nederland!' bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Wat maakt Nederland tot Nederland? Wat vinden we belangrijk en wat niet? Waarmee voelt de Nederlandse bevolking zich verbonden, wat maakt ons trots of juist boos? Er zijn genoeg meningen van columnisten, politici, deskundigen en bekende Nederlanders, maar wat vindt de Nederlander zelf? Vanaf 31 augustus geeft 'Dit Vindt Nederland!' alle Nederlanders een stem.

Elke dag peilt, ondervraagt en bediscussieert 'Dit Vindt Nederland!' de actualiteit van de dag. Actuele stellingen, dagelijks gepeild door onderzoeksbureau Motivaction vormen de basis van het programma. De stellingen worden in de studio bediscussieerd door krachtige persoonlijkheden. Maar we geven vooral het woord aan mensen uit de praktijk; de Nederlandse werkvloer.

Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin maakt vanaf 31 augustus haar presentatiedebuut: 'Ik ben opgetogen als presentator de gesprekken te mogen leiden bij 'Dit Vindt Nederland!'. Een breed actualiteitenprogramma waarin we dagelijks het zuur en het zoet de revue laten passeren. Een show voor en door alle Nederlanders waarin iedereen zich kan uitspreken. Met respect en belangstelling voor elkaar. Laten we praten!'

Harlequin wordt dagelijks bijgestaan door de van Omroep Brabant afkomstige journalist en presentator Mart Grol. Meermaals per uitzending duidt hij wat Nederland vindt en voorziet de onderzoeksresultaten van extra context. Mart Grol: 'In dit programma komt voor mij als journalist alles samen. De actualiteit van de dag en echte verhalen van echte mensen. In de media bestaat het beeld dat we in een sterk verdeeld land leven. Op mijn scherm wil ik met feitelijke data laten zien wat Nederland echt vindt en of het beeld wat we van ons land hebben klopt.'

Onderzoeksbureau Motivaction peilt dagelijks op representatieve wijze de stellingen van 'Dit Vindt Nederland!'. Daarnaast wordt het programma ondersteund door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

'Dit Vindt Nederland!' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Dit Vindt Nederland!', vanaf 31 augustus iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur live bij SBS6 en op KIJK.nl.