Najaarspresentatie NPO: scherpe en lenige koers

De NPO is scherper en leniger dan ooit en dat wordt ook de koers voor het komende seizoen. 'De coronacrisis heeft laten zien dat er voor ons, de NPO, géén tijd is om stil te staan en achterover te leunen', zegt bestuursvoorzitter Shula Rijxman vandaag in haar toespraak bij de start van het nieuwe tv-seizoen.

Met de gloednieuwe talkshow 'De Vooravond' op NPO 1, het 'Wie is de Mol?'-jubileum, Heel 'Holland Bakt Kids', sport, het Eurovisie Songfestival, hoogstaand drama, nieuwe reeksen van vertrouwde successen, veel aandacht voor verkiezingen in de VS én in eigen land, de coronacrisis en andere actualiteiten, biedt de publieke omroep weer een seizoen vol verrassingen en geliefde bekende elementen op de tv-zenders, online en on demand via NPO Start/NPO Plus. Dit najaar lanceert de NPO ook een nieuw audioplatform om de luisteraars van podcasts nog beter te bedienen.

Actueel en relevant

'We bieden programma’s die echt de wereld van anderen induiken', stelt Shula Rijxman. 'Tussen de mensen, met de mensen, over de mensen. Samen op zoek naar kennis en verhalen. Zo is en blijft de NPO actueel en relevant.'

Rijxman kondigt tevens aan dat de publieke omroep meer wil gaan investeren in programma’s waarin wetenschappelijke informatie en kennis centraal staan. 'Ik vind dit essentieel, want kennis geeft een samenleving kracht. We trekken daar 5 miljoen euro extra voor uit. Wij zijn er niet alleen voor de doemscenario's, maar ook voor de hoop en de oplossingen.' Onderdeel hiervan wordt een groot online platform met de titel NPO Kennis.

Divers en nieuw talent

De NPO zet ook volop in op divers talent op tv, radio en online: Rijxman: 'Nieuwe talenten op prominente plekken, herkenbaar en inclusief. We gaan samen met de omroepen nog scherper sturen op inclusiviteit: zowel voor als achter de schermen. We maken daarover met elkaar afrekenbare afspraken.'

'Triple hits'

Frans Klein, directeur video: 'De afgelopen maanden zijn onze levens totaal veranderd en de publieke omroep heeft zich razendsnel aan de nieuwe situatie aangepast. De coronacrisis heeft laten zien dat Nederland nóg meer geïnformeerd wil worden. Wij bieden informatie en duiding, maar ook ontspanning in onzekere tijden. Met bekende en nieuwe titels en talenten vertelt de publieke omroep ook komend seizoen de verhalen van Nederland. En altijd met de ambitie om authentiek en origineel te zijn. Onze vernieuwende talkshow 'Op1' is een succes en nu presenteren we een nieuwe vooravondshow. Een spannend duo op een spannende plek. We brengen groot drama, nieuws en maatschappelijke thema’s op onze lineaire kanalen, maar ook web-only series. En we investeren in triple hits: programma’s die op alle platformen tot hun recht komen: lineair, on demand en online. We staan in de startblokken voor weer een bijzonder én sterk seizoen.'

Nieuwe vooravond en jubileum 'Wie is de Mol?' op NPO 1

Het nieuwe duo Renze Klamer en Fidan Ekiz ontvangt vanaf maandag 31 augustus elke werkdag om 19.00 uur bekende en verrassende gasten in hun talkshow 'De Vooravond' (BNNVARA) op NPO 1. In het jubileumseizoen van 'Wie is de Mol?' (AVROTROS) krijgen tien oud-deelnemers vanaf 5 september een herkansing. Jeroen van Koningsbrugge levert in 'Kamp van Koningsbrugge' (AVROTROS) vijftien gewone burgers aan bij een van de zwaarste opleidingen van Nederland: de Special Forces. Een uniek experiment waarin het uiterste gevraagd wordt. De dramaserie 'Het A-Woord' (EO) vertelt het verhaal van een gezin waarbinnen het jongste kind autisme heeft. 'Klassen' (Human), van de makers van 'Schuldig', volgt een jaar lang kinderen met diverse achtergronden in Amsterdam-Noord. De reeks legt het vergrootglas op kansenongelijkheid in het onderwijs. De dramaserie 'Vliegende Hollanders' (AVROTROS) draait om de pioniers van onze luchtvaart: vliegtuigbouwer Anthony Fokker en KLM-oprichter Albert Plesman. Jeroen Pauw trekt het land in met de talkshow 'Pauw Komt Binnen' (BNNVARA). Hij spreekt met mensen die niet naar de studio kunnen of willen komen op hun eigen terrein, zoals een gevangenis, kliniek of ziekenhuis.

Op gebied van sport start aanstaande zaterdag op NPO 1 de Tour de France (NOS), met live verslagen en 'De Avondetappe'. 'NOS Studio Sport' brengt in september weer de samenvattingen uit de eredivisie en NPO 1 zendt ook een aantal interlands van Oranje uit. Voor volgend jaar staat een aantal grote evenementen op de kalender, zoals het Eurovisie Songfestival (NPO/NOS/AVROTROS), het EK Voetbal, en de Olympische Zomerspelen (NOS).

Grunberg maakt voor NPO 2 videobrieven vanuit VS

Arnon Grunberg doet op NPO 2 vanuit de Verenigde Staten in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 'Videobrieven' (VPRO) verslag. Hij wil Amerikaans staatsburger worden en belicht de mooie en de lelijke kanten van de VS, met zijn eigen leven en visie als leidraad. Uiteraard volgen de nieuws- en actualiteitenrubrieken van de NPO de verkiezingen in de VS (en in maart de Nederlandse verkiezingen) op de voet. Danny Ghosen maakt in Beiroet een actueel vervolg van 'De Slag om Libanon' (NTR, uitzending op 31 augustus).

De NPO 2-documentaireserie 'Cannabis' (KRO-NCRV) laat zien hoe onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn in de drugshandel. De reeks gaat onder meer over de zaak van de in Thailand veroordeelde Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven. In 'Thuis op Zuid' (Human) onderzoeken Adelheid Roosen en Hugo Borst hoe het mensen met dementie vergaat die nog in hun eigen huis wonen. Zij proberen het leven van deze mensen iets aangenamer te maken. Culinair journalist Joël Broekaert neemt in 'Joël Lokaal' (KRO-NCRV) met hulp van deskundigen de grond op verschillende plekken in Nederland onder de loep. Welke invloed heeft de bodem op de smaak van producten?

'Sterren op het Doek' (Omroep MAX) krijgt na de succesvolle eerste serie met presentator Özcan Akyol een vervolg einde oktober. In 'Ondersteboven van Afrika' (BNNVARA) maakt Waldemar Torenstra per motor een avontuurlijke trektocht langs Afrikaanse culturen. WNL komt met een nieuwe reeks van 'De Zaak van je Leven'. Verder werkt NPO 2 hard aan het nieuwe aanbodkanaal NPO Kennis, waar alle content op gebied van kennis, educatie en wetenschap van de publieke omroepen bij elkaar wordt gebracht.

Nieuw drama op NPO 3: 'Commando’s' en 'Niks te Melden'

De bloedstollende thrillerserie 'Commando’s' (AVROTROS) volgt een Nederlands Special Forces team dat een gijzelaar in Nigeria moet bevrijden. De missie eindigt in een nachtmerrie die het leven van de commando’s volledig op z’n kop zet. Meer drama op NPO 3: een revival van 'All Stars' met 'All Stars & Zonen' (BNNVARA), een nieuwe reeks 'De Slet van 6 VWO' (AVROTROS) en de comedy 'Niks te Melden' (BNNVARA).

'De Drie Sterren Camping' (AVROTROS), gepresenteerd door Nick, Simon & Kees, is een vrolijk vakantieprogramma met Nederlandse artiesten vanaf een camping in eigen land. 'Code Rood' (KRO-NCRV) bekijkt aan de hand van de seizoenen welke impact de klimaatsverandering heeft. 'Onder één Dak' (EO) vraagt aandacht voor twee grote problemen van dit moment: eenzaamheid onder ouderen en woningnood onder jongeren. 'Verdoofd' (PowNed) is een documentaireserie waarin vier verslaafde personen laten zien hoe hun leven met een drank- of drugsverslaving eruit ziet. De makers van 'Streetlab' (KRO-NCRV) keren terug met een nieuw programma over de liefde. Ook komt er een nieuw seizoen van 'Hij is een Zij' (KRO-NCRV).

Familiair kijken met 'Heel Holland Bakt Kids' op Zapp

In het nieuwe tv-seizoen staan de zaterdag- en zondagavond op NPO Zapp in het teken van familiair kijken. Zo kan op zaterdag het hele gezin samen genieten van het nieuwe 'Heel Holland Bakt Kids' (Omroep MAX), met de bekende presentatoren André, Janny en Robèrt. In 'Voor het Blok' (AVROTROS) gaan twee teams, bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen, de strijd met elkaar aan voor een muur van blokken. Kennis, snelheid én lenigheid zijn nodig om niet in de afgrond te belanden. Presentatie: Britt Dekker.

Op de vroege zondagavond presenteert Anne-Mar Zwart 'Verweggistan' (EO), over kinderen die verhuizen naar het buitenland. In het daaropvolgende 'Wat Maak Je Menu?' (NTR) koken de tweeling Marius & Jasper Gottlieb allerlei gerechten met vreemde ingrediënten. 'Zapp Your Planet' (NTR), over natuur en duurzaamheid, wordt vanaf 18 september een vaste pijler op de vrijdagavond.

Op NPO Zappelin wordt het nieuwe gezicht Soy Kroon presentator van 'Zappelin Go' (AVROTROS). Boswachter Tim presenteert dit seizoen 'De Beestenbrigade' (KRO-NCRV), een educatief programma voor kleuters waarin dieren en natuur centraal staan.

Dokter Corrie maakt speciale social media-serie

Ook op de websites en andere online-kanalen van de NPO is komend seizoen veel nieuws te zien, zoals de webseries 'Hitte' (EO), een wetenschappelijk onderbouwde rampenserie over een allesverzengende hittegolf, en 'Locked Out' (KRO-NCRV), een jeugddramaserie met de focus op cyber-awareness. 'Dokter Corrie' (NTR) komt met een speciale social media-serie over de risico’s van deze communicatievorm. Verder onder meer nieuwe afleveringen van populaire series: 'Vakkenvullers' (AVROTROS), 'Sekszusjes TV' (VPRO) en 'Streetlab' (KRO-NCRV).

Als uitbreiding op de tv-programmering kunnen kijkers dit seizoen weer thuis meespelen met 'Wie is de Mol?' (AVROTROS) via de speciale app, meeleven met de kandidaten van 'Hunted' (AVROTROS) en video-updates zien van de missies in 'Make Holland Great Again' (BNNVARA). Op de app, site en de social kanalen van 'Heel Holland Bakt' (Omroep MAX) vinden thuisbakkers bakken vol bonusingrediënten. Met meer dan 900 recepten, instructievideo’s van Janny en Robèrt, achter-de-schermen-materiaal en andere extra’s.

Nieuw audioplatform

Naast de miljoenen luisteraars die dagelijks afstemmen op NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM en FunX, ziet de publieke omroep het aantal podcastgebruikers maandelijks stijgen. Ook het aanbod van podcasts groeit gestaag, met onder meer documentaires, wetenschap, levensbeschouwing en jeugdprogrammering. Om de luisteraars nog beter te bedienen, lanceert de NPO dit najaar een eigen audioplatform. Podcasts en radiozenders van de publieke omroep zijn dan te beluisteren via één app.