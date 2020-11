Muzikale herinneringen jaren 60, 70 en 80 in tv-uitzending 'NPO Radio 5 Evergreen Top 1000' bij MAX

Voor iedereen die wil genieten van zijn of haar favoriete gouwe ouwe nummers presenteren ManuŽla Kemp en Henkjan Smits vanaf maandag 23 november opnieuw een week lang het televisieprogramma 'NPO Radio 5 Evergreen Top 1000'.

Abba, Amy Winehouse, Adèle, Boudewijn de Groot, Eagles, Joe Cocker en The Beatles. Alle grote sterren komen ook dit jaar voorbij in de 'NPO 5 Evergreen Top 1000'. Vanuit Studio 5 in Hilversum vertellen zij de verhalen áchter de bekende hits uit de lijst en laten Manuëla en Henkjan de mooiste videoclips zien. De 'NPO Radio 5 Evergreen Top 1000' is elke werkdag te zien om 15.40 uur op NPO1 bij Omroep MAX.

Manuëla Kemp: 'Het is elk jaar weer spannend en ontzettend leuk om de 'Evergreens' te presenteren! Zowel op radio als op televisie proberen we er toch het feestje van het jaar van te maken. De reacties van luisteraars zijn verrassend en ook hartverwarmend. We kijken er met z’n allen naar uit. Het gaat het hele jaar door natuurlijk om de luisteraar, maar bij deze Top 1000 hebben we zelf ook even niks meer te zeggen en dat is best verfrissend. Wat betreft mijn eigen favoriet: ik vind 'New Kid In Town' van de Eagles veel mooier dan 'Hotel California'. Ik zou graag een inhaalslagje willen maken met dit prachtige nummer.'

Henkjan Smits: 'Mijn favoriet is 'Tears in the morning' van The Beach Boys met dat geweldige piano-uitro en die verdrietige tekst, over een zwangere vrouw die naar Europa vertrekt en de man in vertwijfeling achterlaat: komt ze ooit terug? Elke ochtend wordt hij wakker met tranen in zijn ogen, realiserend dat de toekomst die hij voor ogen had, nu geen realiteit wordt. Daar kan ik me zo in verplaatsen terwijl ik het, gelukkig, zelf nooit heb mee gemaakt.'

Nieuw: podcast De Evergreen Platenkoffer

Vrijdag 20 november start de nieuwe podcastserie van Omroep MAX voor NPO Radio 5: De Evergreen Platenkoffer. Dit is een podcastserie van 10 afleveringen waarin verslaggever Joris Kreugel met de Evergreen Platenkoffer achterop zijn fiets het land doorkruist op zoek naar de verhalen bij de liedjes. Dwars door land en streek en van gewest tot gewest: van Ameland tot Zoutelande hangt Joris zijn hengel uit en legt vrolijke en verdrietige, ontroerende en onthutsende, sterke en stoere vertellingen vast bij de platen uit zijn Evergreen Platenkoffer.

Aflevering 1

Het lied Take me home, country roads van John Denver is aanleiding voor Joris om te praten met Paula. Zij zat jarenlang bij de Jehova’s getuigen. Ze vertelt over haar afscheid van deze geloofs-gemeenschap.

De podcast is te beluisteren via de bekende platforms (NPO Radio 5, Spotify, Apple).

Radio

De 'Evergreen Top 1000' wordt ook op NPO Radio 5 uitgezonden van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november, dagelijks tussen 06.00 en 20.00 uur. Het dj-team bestaat uit Bert Haandrikman, Hans Schiffers, Daniel Dekker, Tom Herlaar, Bert Kranenbarg, Manuëla Kemp en Henkjan Smits. In vijf dagen tellen zij af naar de nummer 1.

'NPO Radio 5 Evergreen Top 1000', maandag 23 t/m vrijdag 27 november om 15.40 uur op NPO 1.