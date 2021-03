Mike is de zevende afvaller van 'Big Brother'

In de 'Big Brother' liveshow van donderdag 4 maart heeft Mike als zevende afvaller het 'Big Brother'-huis moeten verlaten. Hiermee komt zijn avontuur tot een eind. Zijn medegenomineerde Matt mag van de kijker in het huis blijven.

De Brabantse Mike kwam op vrijdag 5 februari het huis in nadat hij door de kijker het huis in werd gestemd. Hoewel hij een grote vriendengroep heeft en een mensenmens is, was hij bereid om dit opzij te zetten voor het spel. Het viel zijn medebewoners al snel op dat hij niet altijd even eerlijk was, en nadat Thomas en Jill door zijn stem samen om de nominatielijst stonden, was een nominatie onontkoombaar. Helaas kon de kijker hem niet redden van een exit en moet hij na een maand het 'Big Brother'-huis verlaten.



