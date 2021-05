Merel Baldé, Shary-An Nivillac, Romana Vrede en Victoria Koblenko ook in Videoland Original 'Follow de SOA'

Vanaf 4 juni is de nieuwe serie 'Follow de SOA', geproduceerd door Fiction Valley, te zien bij Videoland. Naast de al bekendgemaakte cast maakt ook Merel Baldé (beter bekend als zangeres MEROL) haar opwachting in deze ongemakkelijke grappige coming-of-age serie over liefde, intimiteit en vriendschap.