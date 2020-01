Mensjesrechten jeugddocu 'Jay' in de 'Week van Het Vergeten Kind'

Met de 'Week van Het Vergeten Kind' wordt aandacht gevraagd voor kinderen waar een gelukkig gezinsleven niet vanzelfsprekend is. In deze themaweek zendt de EO de speciaal voor dit thema gemaakte jeugddocu 'Jay' uit.

In Nederland wonen tienduizenden kinderen niet meer bij hun ouders, veel van hen zijn kwetsbaar en soms voor het leven getekend. Ieder kind heeft recht op een veilige leefomgeving, zo is dat vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar de realiteit is anders, er kan van alles gebeuren waardoor geluk in de knel komt, dat is ook te zien in 'Jay'.

In deze aflevering van Mensjesrechten maken we kennis met Jay. Jay is een creatief meisje, ze maakt veel video’s van sketches waarin ze zelf een rol speelt. Zij is één van de ruim 55.000 kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen. Veel van deze kinderen missen de aandacht en veiligheid die ze eigenlijk heel hard nodig hebben om op te groeien tot een stabiel volwassen persoon. Het maakt ze onzeker en broos. Het is niet altijd gemakkelijk wanneer elke dag andere volwassenen je opvoeders zijn. Het vergeten kind blijft steeds opnieuw alleen achter.

Mensjesrechten zijn jeugddocumentaires gemaakt door de EO. Met deze jeugddocumentaires wil de EO kinderrechten een gezicht geven. Het zijn korte films van ongeveer 15 minuten, met ontwapenende verhalen van kinderen en tieners van over de hele wereld. De films laten zien hoe zij omgaan met kleine en grote uitdagingen. De hoofdpersonen vertellen hun eigen verhaal. Zo kunnen zij anderen inspireren of een hart onder de riem steken. Kijk mensjesrechten.nl voor trailers en meer info.

De Week van Het Vergeten Kind is van 29 januari t/m 4 februari, er wordt speciaal aandacht gevraagd voor een thema rondom kwetsbare kinderen.

'Mensjesrechten jeugddocu Jay', zaterdag 1 februari om 15.10 uur bij de EO op NPO Zapp (NPO 3).