Meiland-zussen realiseren 'chateauwaardige' babykamers in 'Petit Chateau'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2021

In het nieuwe SBS6-programma 'Petit Chateau' gaan Maxime en Montana Meiland langs bij jonge gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om een babykamer op tijd op orde te krijgen. In een handomdraai toveren de meiden de babykamer om tot een waar paleis.