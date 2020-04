MAX op Koningsdag

In verband met het coronavirus kan MAX dit jaar helaas geen Koningsdag vieren op Paleis Soestdijk. In plaats daarvan kan de kijker genieten van een selectie van de mooiste gesprekken en optredens uit vier edities 'MAX Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk' én besteden het 'MAX Ouderenjournaal' en 'Tijd voor MAX' vanuit de studio aandacht aan deze dag.

Tot slot staan ook de MAX-programma's op NPO Radio 5 volledig in het teken van Koningsdag.

'MAX Koningsdag op Paleis Soestdijk'

Dit jaar kan MAX helaas niet, volgens de traditie, Koningsdag vieren vanaf Paleis Soestdijk. Het coronavirus gooit roet in het eten. Maar gelukkig hoeft de kijker MAX op Koningsdag niet te missen. In plaats van de geplande uitzending, zendt MAX namelijk een selectie uit van de meest spraakmakende gesprekken met gasten die bij Jan Slagter aanschoven in de voorgaande edities. Zij delen de mooiste anekdotes over hun contact met leden van het koningshuis. Ook kunnen we nogmaals genieten van de mooiste optredens van nationale én internationale artiesten, waaronder Johnny Logan, Londonbeat, Lee Towers, Hans Klok, The BlueBirds en Wolter Kroes.

'MAX Ouderenjournaal'

Ook op Koningsdag is er een speciale aflevering van het 'MAX Ouderenjournaal'. Daarin laat Paul Rem drie unieke plekken op Soestdijk zien, waar nooit bezoekers zijn geweest. Hoe ziet bijvoorbeeld het speelhuisje van Beatrix eruit? Ook geeft Van onschatbare waarde-expert Bert Degenaar tips. Nu iedereen thuis moet blijven en we geen spullen kunnen verkopen op de vrijmarkt, is het goed om eens te kijken of je thuis nog parels van spullen hebt staan, in plaats van op de vrijmarkt. En een speciale boodschap van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Dat en meer op Koningsdag in het 'MAX Ouderenjournaal'!

'Tijd voor MAX'

Ook het middagprogramma 'Tijd voor MAX' zou maandag 27 april live uitzenden vanaf Paleis Soestdijk. De invulling van deze uitzending is veranderd. 'Tijd voor MAX' komt op Koningsdag live vanuit Studio 23 met actuele gasten en gesprekken. De presentatie is in handen van Sybrand Niessen en Martine van Os.

NPO Radio 5

Koningsdag 2020 vier je bij MAX op NPO Radio 5 met het MAX radio-defilé! De hele dag, tijdens de MAX-uren, kan de luisteraar familie en vrienden verrassen met een persoonlijke boodschap. Vanaf maandag kan iedereen zijn of haar inzending insturen via MAX Vandaag. Verder bijdrages van Joris Kreugel, de Koekhapquiz, het virtuele vrijmarktkleedje van Bert Haandrikman én uitsluitend Nederlands product.

'MAX Koningsdag op Paleis Soestdijk'

Maandag 27 april om 16.05 uur op NPO 1

'MAX Ouderenjournaal'

Maandag 27 april om 16.40 uur op NPO 1

Presentatie: Jan Slagter



'Tijd voor MAX'

Maandag 27 april om 17.05 uur op NPO 1

Presentatie: Sybrand Niessen en Martine van Os