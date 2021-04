Martijn Koning zegt dat Jinek wél wist van Baudet-column

In maart verliet FvD-voorman Thierry Baudet misnoegd de studio van 'Jinek' op RTL 4 nadat hij op de korrel werd genomen door cabaretier Martijn Koning. Die spreekt nu tegen dat de redactie geen weet zou hebben gehad van de inhoud van de column.

Thierry Baudet verliet de studio van 'Jinek' nadat een column van cabaretier Martijn Koning slecht bij hem binnenvalt. De programmamakers distantiëerden zich van de act. Eva Jinek zei zelfs dat ze het optreden van Koning niet had laten doorgaan als ze de inhoud van zijn column vooraf had geweten.

Fout, zegt Martijn Koning nu in 'Op1'. De cabaretier zegt dat Jinek wél op de hoogte was van de inhoud van zijn act. Zelfs RTL's programmadirecteur Peter van der Vorst zou ervan geweten hebben. En dat is best vreemd, want eerder zei hij nog dat niemand wist wat hij ging zeggen. Omdat 'hij dat nooit laat doen'. Nu claimt Koning dat hij zijn column wel aan Jinek ter inzage heeft aangeboden, maar dat ze daarop niet is ingegaan. ook de redactie zou op de hoogte geweest zijn van de strekking van het stuk.

Paul de Leeuw pakte Koning in 'Op1' op zijn woord. De cabaretier had namelijk in 'De Vooravond' gezegd dat hij zijn werk nooit op voorhand liet inkijken. 'Het verschil tussen dingen opsturen en een presentator even laten inlezen, ja dat vind ik niet erg', zo citeert het AD Koning's antwoord.

Bron: ad.nl