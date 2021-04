Martijn Koning wil excuses na 'Jinek'-rel

Martijn Koning is nog niet klaar met de storm waarin hij terecht kwam na zijn optreden bij 'Jinek' in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Hij wil dat RTL zich bij hem excuseert.

Koning kreeg het hard te verduren nadat hij Thierry Baudet van 'Forum voor Demoratie' (FvD) zwaar op de korrel nam in een column bij een verkiezingsuitzending van 'Jinek'. Baudet liep weg uit de studio nadat het hem teveel werd. RTL excuseerde zich voor het voorval in een persbericht en net dat zit Koning nu erg hoog.

'Als RTL in een persbericht leugens over mij verspreidt en ernstige beschuldigingen zonder enige onderbouwing of aanleiding rondbazuint is dat natuurlijk wel van groot belang voor mij', zo zegt hij tegenover het AD.

RTL's programmadirecteur Peter van der Vorst zegt in een interview met BNR Nieuwsradio dat Martijn Koning de gemaakte afspraken heeft geschonden. Koning daarentegen zegt dat hij niet de gewoonte heeft om zijn stukken vooraf aan te biede ter inzage, maar hij beweert dat hier wel gedaan te hebben. De redactie van 'Jinek' zou hier niet zijn op ingegaan. Van der Vorst zegt dan weer dat herhaaldelijk is aangedrongen op inzage maar dat Martijn Koning dat niet toeliet. 'Eva Jinek koos er zelf voor om niets vooraf te lezen', zegt hij. RTL heeft na het incident aangestuurd op een gesprek, maar dat is er voorlopig nog niet van gekomen.

Bron: ad.nl