'Mari Staat Op': hoe is het om in Nederland te leven met een beperking?

In de vierdelige EO-serie 'Mari Staat Op' reist filmmaker Mari Sanders in zijn rolstoel door ons eigen land. Hij neemt de kijker mee in zijn persoonlijke zoektocht naar acceptatie in de wereld van de 'normale' mensen.

Hoe ziet de Nederlandse samenleving eruit door de ogen van mensen met een handicap? In hoeverre worden zij geaccepteerd en geliefd?

In 2019 maakte Mari Sanders voor de EO-serie 'Rolstoel Roadmovie' een ongewone reis door Europa. Twee jaar later gaat hij opnieuw op pad, dit keer in eigen land. Mari: 'In Nederland wonen zo’n 1,7 miljoen mensen met een beperking. Ik ben daar - als gevolg van Cerebrale Parese – één van. Velen van ons worden onbewust, maar structureel achtergesteld. Zo gaan we bijvoorbeeld naar speciale scholen en wordt ons continue een helpende hand aangeboden. Dat doet wat met mij, maar ook met onze samenleving.' In zijn reis onderzoekt Mari hoe het is om in Nederland te leven met een beperking. Hij is daarin kwetsbaar, maar laat ook zijn humoristische kant zien.

Is er nog hoop?

In de eerste aflevering onderzoekt Mari de kans om ooit weer op te staan uit zijn rolstoel. Is dit realistisch en wat moet hij daarvoor doen? Hij spreekt met artsen en duikt in de wereld van alternatieve geneeswijzen. In de tweede aflevering brengt Mari een bezoek aan de school waar hij vroeger deel van uitmaakte, een school voor kinderen met een beperking. Ook logeert hij een aantal dagen in Het Dorp: een woongemeenschap en zorginstelling voor mensen met een handicap. Is het niet veel mooier om mensen met en zonder een handicap mét elkaar te laten leven? Voor de derde aflevering gaat Mari in gesprek met vrienden over het taboe op seksualiteit en handicap, duikt hij in de wereld van datingsites en sekswerkers en onderzoekt hij hoe de beeldvorming van mensen met een handicap tot stand komt.

Mari in actie

In de laatste aflevering besluit Mari dat het tijd is om op te staan en in actie te komen. Te lang al worden mensen met een handicap gezien als hulpbehoevende wezens die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mari besluit om voor eens en altijd met dat beeld af te rekenen en schakelt een reclamebureau in voor een campagne. Hij gaat met een aantal andere mensen met een handicap de straat op om mensen zonder handicap een helpende hand te bieden.

'Mari Staat Op', vanaf zondag 9 mei om 20.25 uur bij de EO op NPO 2.