'Man Bijt Hond XL': vanaf 11 mei wekelijks te zien bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Na een korte pauze keert 'Man Bijt Hond' terug op de buis. Vanaf maandag 11 mei presenteert SBS6 wekelijks om 21.30 uur: 'Man Bijt Hond XL'.

Met de vertrouwde stem van Michael Abspoel en een aantal bekende rubrieken. Maar 'Man Bijt Hond XL' is méér. In de afgelopen tijd zijn er nieuwe rubrieken geboren. Zo keren de verslaggevers in deze XL-versie terug naar de deuren waar ze exact 20 jaar geleden ook aanbelden. Wonen de mensen er nog? Hoe is hun leven veranderd? En wat is er geworden van de wensen en dromen die ze toen hadden?

Bovendien laat 'Man Bijt Hond XL' op haar manier zien wat er in Nederland gebeurt in deze bijzondere (corona)tijd. Van het ontstaan van uitzonderlijke initiatieven tot de ontwikkeling van nieuwe hobby’s in en om het huis. Iedere week gaan de verslaggevers op gepaste afstand op pad om Nederland te portretteren. Zoals Ted en Remco uit Zoetermeer, die een kijkje in de keuken geven van hun Quarantuin: een handige tuincursus vol tips en tricks voor thuiszittend Nederland.

'Man Bijt Hond XL' is een uur vol bijzondere en waarachtige verhalen, waarbij iedere aflevering als vanouds wordt afgesloten met het doornemen van de dag.

'Man Bijt Hond XL' wordt geproduceerd door Fabiola.



'Man Bijt hond XL', vanaf 11 mei iedere maandag om 21.30 uur bij SBS6 en via KIJK.nl.