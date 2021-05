'Make Up Your Mind' keert terug bij RTL4

Op zaterdagavond keken er meer dan 1.2 miljoen mensen naar het nieuwe, eenmalige, RTL 4 programma 'Make Up Your Mind' en kijkers zijn zeer enthousiast over het nieuwe format. Het programma scoorde een marktaandeel van 35,4% in de belangrijkste doelgroep, boodschappers tussen de 25 en 54 jaar, van RTL.

Daarnaast wist 'Make Up Your Mind' in de jongere doelgroep van 20 tot 34 jaar een marktaandeel van maar liefst 52% te behalen.

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL Nederland over dit succes: ''Make Up Your Mind' is topamusement mét een hele belangrijke boodschap: iedereen mag zijn wie hij wíl zijn. Geweldig om dat op deze manier uit te kunnen dragen voor zo’n groot en vooral ook jong publiek. Complimenten aan Carlo Boszhard en Herald Adolfs die met dit idee kwamen en er met al hun creativiteit een prachtige show van hebben gemaakt. Ik ben er trots op dat we nu al kunnen aankondigen dat er in 2022 een vervolg op 'Make Up Your Mind' komt en dat het dan zeker niet bij één aflevering zal blijven.'

Carlo Boszhard & Herald Adolfs over het programma: ''Make Up Your Mind' is tot stand gekomen door acht dappere mannen die Nederland hebben verrast met hun lef, talent en de belangrijke en persoonlijke boodschap die ze wilden uitdragen. We willen RTL bedanken voor het podium dat ze ons programma hebben gegeven. Met veel passie maar vooral plezier gaan wij aan de slag met een serie.'

In het RTL 4 programma 'Make Up Your Mind' worden acht bekende Nederlandse mannen omgetoverd tot de meest beeldschone Drag Queens. Daarbij gaat het om bekende mannen waarvan je hun deelname niet snel verwacht. Voor het eerst in hun leven betreden de kandidaten op hakken de catwalk en omarmen ze de kunstvorm drag. Compleet buiten hun comfortzone hebben ze zich laten omscholen tot volleerde Drag Queens, Aan het panel, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, de taak om te ontdekken wie er verborgen zitten achter de drag personages. Naast Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager die worden ondersteund door Edsilia Rombley en Ruben Nicolai is er ook een vakjury bestaande uit professionele dragqueens onder leiding van juryvoorzitter Envy Peru.

In het speciale Videoland programma 'Make Up Your Mind: De weg naar de Catwalk' is te zien hoe de kandidaten het traject hebben ondergaan. Wie maakte een vliegende start en voor wie was het een echte uitdaging?

'Make Up Your Mind' en 'Make Up Your Mind: De weg naar de Catwalk' worden geproduceerd door Herriemakers en zijn terug te kijken bij Videoland.