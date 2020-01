Maarten Steendam en Wolter Klok versterken presentatieteam 'Hart van Nederland'

Vanaf april versterken journalisten Maarten Steendam en Wolter Klok het presentatieteam van 'Hart van Nederland'. Voor het eerst in de geschiedenis van het programma, dat dit jaar het 25-jarig bestaan viert, zijn met hun komst ook mannen in het presentatieteam vertegenwoordigd.

Maarten Steendam heeft zijn sporen in de journalistiek ruimschoots verdiend. Hij is sinds 2013 presentator bij Telegraaf TV en daarvoor was hij 13 jaar journalist en presentator bij RTV Utrecht. De afgelopen jaren was hij ook geregeld te horen als nieuwslezer bij onder meer Radio 538. Maarten over zijn komst: ''Hart van Nederland' is altijd goed geweest in het nieuws dat mensen echt raakt. Niet de instituten of politici staan centraal, maar de Nederlanders. Dat past bij mij. Ik kijk ernaar uit om items te maken over het nieuws dat Nederland bezighoudt en dit ook elke avond aan meer dan 1 miljoen mensen te presenteren.'

Wolter Klok werkt momenteel als presentator en redacteur bij RTV Drenthe. Als kind was Wolter al fan van 'Hart van Nederland' en maakte hij er zelfs een complete website over. In 2005 werd hij daarom in de studio uitgenodigd en stond hij achter de desk. 'Shownieuws' maakte daar toen een reportage over. 'Dat ik vijftien jaar later als redacteur bij 'Hart van Nederland' ga werken en het programma ook nog eens regelmatig mag presenteren is voor mij dus letterlijk een jongensdroom die uitkomt', aldus Wolter.

Hoofdredacteur van 'Hart van Nederland' Marc Veeningen: 'De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om het inhoudelijk profiel van 'Hart van Nederland' verder aan te scherpen. Het programma brengt als volwaardig nieuwsmerk inmiddels ook online en op de radiozenders van Talpa Network het nieuws dat Nederland bezighoudt. Niet alleen uit de Randstad, maar uit heel Nederland. Het dagelijkse tv-programma blijft cruciaal voor ons. Ik ben ervan overtuigd dat Maarten en Wolter, evenals de vertrouwde gezichten van 'Hart van Nederland', ervoor zorgen dat ons onderscheidende nieuws ook op tv uitstekend wordt gepresenteerd.'

'Hart van Nederland', dagelijks om 17.30 en 22.30 uur bij SBS6.