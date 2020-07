'Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen' te zien bij TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2020

Louisa & Rowan zijn terug op de buis bij TLC! In de nieuwe serie 'Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen' steekt het bekendste transgenderstel van Nederland de handen uit de mouwen.

Soppen, stoffen en poetsen; schoonmaken zit in hun gipsy-DNA en Louisa doet de hele dag niets liever. Met liefde trekken ze dan ook het land in om met hun schoonmaak-skills vieze huizen weer brandschoon te maken. Ze ontmoeten bewoners die vanwege uiteenlopende redenen niet meer in staat zijn om hun huis schoon te maken, laat staan te houden. Louisa & Rowan schieten te hulp: niet lullen maar poetsen!

In de eerste aflevering bezoeken Louisa & Rowan de 27-jarige Mandy, haar 41-jarige vriend Pieter en hun 4-jarige zoontje. Het is een drukke boel thuis, want het gezin heeft ook twee katten, een herder pup en een terrarium met reuze slakken. Mandy is net zoals Louisa opgegroeid in het woonwagen-kamp en had vroeger ook een schoonmaaktik. Ze werkte voorheen zelfs als schoonmaakster, maar wegens haar ADHD en diverse andere omstandigheden ontbreekt het haar nu aan orde en reinheid. Louisa & Rowan willen Mandy een hart onder de riem steken om weer alles op orde te krijgen of zoals Louisa het zo mooi verwoord 'Ze heeft een naaldhak onder d’r kont nodig!' Laat dat maar aan Louisa over.

Na eerst een grondige inspectie van het huis in kwestie (beiden zijn sprakeloos als ze de eerste stap over de drempel zetten) en een eerste kennismaking met de bewoners, is het tijd voor het échte schoonmaak werk. De bewoners worden weggestuurd en Louisa & Rowan steken de handen uit de mouwen. Louisa poetst, Rowan klust. En zo is het duo een perfecte match. Ze krijgen daarbij ook hulp van goede vrienden Tonia en Dagmar. En dat is ook wel nodig: spullen en papieren die overal door het huis liggen, een vaat zo groot dat er praktisch geen schoon servies meer is, ramen waar niet door heen te kijken valt en een stapel was zo groot dat je er zo een duik in kunt nemen. Het is een helse klus, maar Louisa & Rowan zetten alle zeilen bij om er weer een schoon en fijn thuis van te maken!

'Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen', vanaf donderdag 23 juli tot en met donderdag 27 augustus om 20.30 uur te zien bij TLC. Op Dplay kan elke aflevering 7 dagen vooruit worden bekeken.