Live radio en live meedoen tijdens EO's 'Concert van Hoop'

Het tweede 'Concert van Hoop', dat de EO woensdag uitzendt, voegt nog twee live elementen toe aan de uitzending. Nog voor de uitzending op televisie begint, is er al een speciaal programma rondom het 'Concert van Hoop' te beluisteren op NPO Radio 5.

En tijdens de uitzending is er de unieke mogelijkheid om live mee te doen met 'Je Vecht Nooit Alleen' vanuit je huiskamer op het grote scherm in Ahoy. Het 'Concert van Hoop' is een samenwerking van de EO en het Oranje Fonds.

Een jaar na het uitbreken van de coronapandemie zendt de EO een tweede 'Concert van Hoop' uit, live vanuit een leeg Rotterdam Ahoy. Samen met het Oranje Fonds wil de EO door muziek en verhalen opnieuw hoop geven. Tijdens het concert zijn er optredens van Guus Meeuwis, Diggy Dex, Suzan & Freek, 3JS, OG3NE, Stef Bos en Edsilia Rombley, begeleid door het Metropole Orkest.

Speciale live uitzending op NPO Radio 5

Tussen 20.00 – 22.00 uur is er een speciaal radioprogramma te horen waarin er vooruit gekeken en teruggeblikt wordt met de artiesten van het concert en de geportretteerde 'maatjes' die zich inzetten of geholpen worden via het Oranje Fonds. De presentatie van het radioprogramma is in handen van EO-presentator Henk van Steeg: 'Het afgelopen jaar hebben we allemaal meegemaakt hoe anders het leven kan lopen. We hebben zeker ook mooie momenten gehad, maar ook momenten waarop we echt even extra hoop nodig hadden. Muziek helpt je vaak door die momenten heen, ook ikzelf ervaar die liefde voor muziek. Daarom vind ik het ook zo mooi dat we live op de radio via 'Concert van hoop' en de extra interviews daaromheen, bepaalde liedjes weer een andere, hoopvolle dimensie kunnen geven.'

Henk van Steeg spreekt een aantal artiesten voorafgaand aan het concert en blikt met hen terug op het afgelopen jaar. Wat waren voor hun persoonlijk de momenten waarop ze extra hoop nodig hadden? En ook na afloop praat hij met een aantal artiesten en luisteraars na en wil hij weten hoe ze het concert hebben ervaren. De uitzending wordt afgesloten met hét hoogtepunt van het concert.

Unieke interactie tijdens 'Concert van Hoop'

Tijdens het concert treden de 3JS op met 'Je Vecht Nooit Alleen'. Kijkers kunnen live vanuit hun huiskamer meedoen in de uitzending. Ze zijn als publiek zichtbaar op het grote scherm in Ahoy. De kijkers kunnen een vel papier tonen met daarop de naam van degene die ze met het nummer een hart onder de riem willen steken. Aanmelden om live mee te doen kan tijdens het concert via de website eo.nl/concertvanhoop.

Via deze website kunnen ook de liedjes uit het eerste en tweede 'Concert van Hoop' doorgestuurd worden naar mensen die hoop kunnen gebruiken.

Live radio en live meedoen tijdens 'Concert van Hoop', woensdag 10 maart vanaf 20.00 uur op NPO Radio 5 en vanaf 20.30 uur op NPO 1.