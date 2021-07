Lifestyle-expert Martha Stewart tuiniert erop los en geeft tips voor het verbeteren van je tuin

Lifestyle-expert Martha Stewart weet precies hoe je een perfect leven moet leiden. Maar achter dat perfecte plaatje, zit ook heel veel werk! Vanuit Bedford (New York) zien we hoe de energieke televisiepersoonlijkheid haar eigen landgoed onderhoudt en voorbereid op de zomer.

Daarnaast geeft zij tips voor het onderhouden van je eigen tuin. Ze doet dit samen met haar vaste tuinman Ryan McCallister en met goede vriend en creative director Kevin Sharkey. We zien ze bezig met het snoeien van de fruitbomen, het verzorgen van de dieren en het bemesten van de grond. De 79-jarige bestseller acteur en Emmy Award-winnares deinst er niet voor terug om zelf haar handen uit de mouwen te steken en vies te maken. Dat moet ook wel, want er is elke dag genoeg te doen op haar prachtige terrein van 60 hectare.

Ondertussen zit ze ook niet stil om andere bekende en minder bekende mensen van advies te voorzien. Zoals fans van haar programma plus goede vrienden zoals Kim Kardashian, Nicole Richie, Paris Hilton, Brooke Shields, Seth Meyers, Tiffany Haddish, Al Roker, Ellen Pompeo en Jesse Tyler Ferguson. Zo leert iedereen leuke tips van de ervaren lifestyle-auteur en steken wij er ook wat van op. Onder meer hoe ze haar klassieke 'Martha-rita' maakt!

'Ik woon al bijna 20 jaar op deze boerderij en alles ziet er altijd ontzettend verzorgd uit, maar mensen hebben geen idee HOEVEEL werk dit is', zegt Martha Stewart. 'In deze serie neem ik je mee achter de schermen terwijl ik de handen uit de mouwen steek op mijn eigen landgoed en ik mijn superfans en tevens vrienden van advies voorzie voor hun eigen tuinprojecten. Get ready, want we staan op het punt om vies te worden!'

In de eerste aflevering krijgen we samen met Kevin Sharkey een rondleiding over het immense landgoed van Martha. Maar er is er ook meteen werk aan de winkel. Net als een groot deel van de bomen in New York, heeft ook haar bos last van de Aziatische essenprachtkever die al veel bomen aangetast heeft. Om te voorkomen dat de dode bomen omvallen, moeten ze preventief worden gekapt. Het grove werk wordt door de houthakkers gedaan, Martha en Kevin helpen mee met het verwerken van het groenafval dat allemaal hergebruikt wordt op het terrein. Zo maakt Martha van oude takken onder meer een zitstok voor haar ganzen. Tussendoor heeft ze een videocall met een fan die haar om advies vraagt over haar perenboom die wordt aangevreten door eekhoorns. Martha weet er alles van en geeft haar een paar bruikbare tips.

Ook krijgt ze een belletje van niemand minder dan Kim Kardashian. De beroemdheid houdt zelf ook erg van tuinieren, omdat ze dat vroeger al veel met haar moeder deed. Ze wil nu graag haar vier kinderen ook zo opvoeden en wil beginnen met ze te leren hoe je een tomatenplant kweekt, omdat dat het favoriete eten van een van haar kinderen is. Ze heeft alle spullen al in huis en via de video geeft Martha haar tips om de zaadjes op de juiste manier te behandelen. Wie weet eten de Kardashians dus binnenkort tomaat uit eigen tuin. Met dank aan Martha Stewart.

'Martha Gets Down & Dirty' is vanaf donderdag 22 juli te zien op discovery+.