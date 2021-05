Langverwachte nieuwe dramaserie 'Clarice' te zien op FOX

'Clarice', de langverwachte nieuwe dramaserie van de veelgeprezen uitvoerende producenten Alex Kurtzman en Jenny Lumet, met Rebecca Breeds in de hoofdrol, gaat op FOX in première vanaf 5 juli.

In 'Clarice' volgen we het nooit eerder vertelde persoonlijke verhaal van FBI-agent Clarice Starling wanneer ze in 1993 terugkeert naar het veld, precies een jaar na de gebeurtenissen uit 'The Silence of the Lambs'. De serie 'Clarice' is het verhaal van Clarice Starling, die terugkeert om seriemordenaars en zedendelinquenten op te sporen. Clarice’s onverweerbare maar kwetsbare moed geeft haar een innerlijke kracht die monsters en gekken aantrekt. Haar complexe psychologische samenstelling, die voortkomt uit een moeilijke jeugd, stelt haar echter in staat om haar stem te vinden terwijl ze in een mannenwereld werkt en probeert te ontsnappen aan de familiegeheimen die haar haar hele leven hebben achtervolgd.

Rebecca Breeds vertolkt de rol van Clarice Starling, Michael Cudlitz speelt Paul Krendler, Lucca de Oliveira is te zien als Tomas Esquivel, Kal Penn als Shaan Tripathi, Nick Sandow als Agent Clarke, Devyn Tyler is Ardelia Mapp, Marnee Carpenter speelt Catherine Martin en Jayne Atkinson is Ruth Martin.

De serie is gemaakt door de befaamde uitvoerende producenten Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Elizabeth Klaviter en Heather Kadin.

Kijk vanaf 5 juli, elke maandag naar een dubbele aflevering van 'Clarice' om 21.00 uur op FOX.