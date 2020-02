Lamme Frans is 'Carnavalskneiter 2020'

Het nummer 'Handjes Handjes Bloemetjesgordijn' van Lamme Frans is door de kijkers en luisteraars van TV Oranje en RADIONL uitgeroepen tot 'Carnavalskneiter 2020'.

De winnaar van de jaarlijkse verkiezing werd vanmiddag bekendgemaakt in de uitzending van RADIONL. Lamme Frans, het alter ego van zanger en radiopresentator Rob Janssen, brengt al enkele jaren succesvolle carnavalsplaten uit. Deze keer scoort hij een grote hit met een liedje over een machine (de Carna+2020) die volautomatisch carnavalshits produceert. In de bijbehorende clip verkleedt Lamme Frans zich als tal van bekende carnavalsartiesten.

Massaal gestemd voor '11 van Oranje'

Muziekzenders TV Oranje en RADIONL organiseren elk jaar gezamenlijk de verkiezing van de Carnavalskneiter. De afgelopen elf dagen is via internet massaal gestemd op een lange lijst met nieuwe Nederlandse carnavalsliedjes. De elf nummers die van het publiek de meeste stemmen kregen, vormen de '11 van Oranje'. De nummer één daarvan wordt uitgeroepen tot Carnavalskneiter. Lamme Frans bleek deze keer favoriet. Nummer twee werd 'De Toreador' van Opgeblazen ft. Wilbert Pigmans, een ander carnavalsnummer dat dit jaar hoge ogen gooit. De volledige '11 van Oranje' van 2020 is na te lezen op www.tvoranje.nl en www.radionl.fm.

Volop carnaval vieren bij TV Oranje

De complete '11 van Oranje' is bij TV Oranje te zien op vrijdag 21 februari vanaf 23.11 uur, met herhalingen op zaterdag 22 februari om 11.11 uur en zondag 23 februari om 12.00 uur. Tijdens carnaval is TV Oranje verder weer dé feestzender van Nederland, met non-stop carnavalsclips van eigen bodem. De laatste aflevering van Polonaise 2020, de carnavalsspecial van Hart voor Muziek, is te zien op vrijdag 21 februari om 19.00 uur met een herhaling op zaterdag 22 februari om 17.30 uur. Van vrijdag tot en met dinsdag is er bovendien elke dag een aflevering te zien van het programma Confetti Knallers, met recente carnavalshits van Nederlandse artiesten. Confetti Knallers is op vrijdag te zien om 19.30 uur, de dagen daarna steeds om 19.00 uur. De presentatie is in handen van Danny Canters.