KRO-NCRV's 'Spot On' ondervraagt vrouwelijke politici in unieke verkiezingsspecial

KRO-NCRV's 'Spot On' legt op 7 en 8 maart diverse vrouwelijke politici vragen voor van jonge vrouwen die middenin de samenleving staan.

Onder andere Sylvana Simons (Bij1), Anne Kuik (CDA) en Salima Belhaj (D66) krijgen vragen over werkgelegenheid, sociale ongelijkheid en inclusie, mentale gezondheid en duurzaamheid. 'Spot On' doorbreekt taboes, stelt de vragen die anderen niet stellen en geeft op een ongedwongen manier stem aan jonge vrouwen van diverse afkomst.

Omdat elk besluit dat in Den Haag wordt genomen uiteindelijk effect heeft op ieders dagelijks leven, vroeg 'Spot On' hun YouTube-kijkers waar zij zich druk om maken en of ze daar een vraag over hebben aan de vrouwelijke politici. Dat resulteerde in uiteenlopende vragen over onder andere het glazen plafond en in hoeverre hun eigen partijen eigenlijk inclusief zijn.

'Bij 'Spot On' vinden we het belangrijk een palet aan vrouwen te laten zien waar onze kijker op kan stemmen.' - Rowan Blijd

Rowan Blijd, presentatrice van 'Spot On': 'De presentatie van vrouwen, vrouwen van kleur en zwarte vrouwen laat momenteel te wensen over. Bij 'Spot On' vinden we het belangrijk een palet aan vrouwen te laten zien waar onze kijker op kan stemmen. Wie zijn deze vrouwen, waar staan ze voor en wat kunnen ze voor de 'Spot On' kijker betekenen? Op Internationale Vrouwendag hopen we op die en andere vragen antwoord te kunnen geven. Zo kan ook de Spot On kijker op 17 maart goed geïnformeerd naar de stembus.'

#ZetJeStemNietOpMute

NPO 3, 3FM en FunX slaan in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing de handen ineen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen op 17 maart. De zenders lanceerden een nieuw platform (npo3.nl/verkiezingen) waar alle relevante informatie is gebundeld, zoals speciale radio- en tv-uitzendingen, YouTube-filmpjes, podcasts en artikelen. Het tweede deel van de verkiezingsspecial van 'Spot On' verschijnt op maandag 8 maart, Internationale Vrouwendag, exclusief op dit platform.

De verkiezingsspecial van KRO-NCRV's 'Spot On', zondag 7 maart om 19.00 uur op het YouTube-kanaal van 'Spot On' (deel 1) en maandag 8 maart op NPO 3.nl (deel 2).