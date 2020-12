KRO-NCRV's nieuwe webserie 'Locked Out': je wachtwoord is je leven

Foto: © KRO-NCRV 2020

Als vanaf Souraya's Instagram een post verschijnt waarin gedreigd wordt de school op te blazen, wordt ze opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Eenmaal op het bureau probeert Souraya, gespeeld door Sonia Eijken, de agenten van haar onschuld te overtuigen. Iemand heeft namelijk volledig controle over haar internetleven.

De webdramaserie 'Locked Out' van KRO-NCRV gaat over de invloed van social media op young adults. Over de voordelen van het altijd met elkaar in contact zijn en van online vriendschappen, maar ook de grimmige kant en de risico’s ervan. Hoe één hack iemands leven totaal overhoop kan gooien. De 12-delige serie is vanaf woensdag 9 december wekelijks te volgen op NPO3.nl en op het YouTube kanaal van NPO 3.

Souraya is een modelleerling. Ze heeft een groep goede vriendinnen opgebouwd en ligt goed in de klas. Zij is degene die meestal advies geeft, bijna nooit andersom. Tot op een dag een post wordt verstuurd vanuit haar Instagram account, vanaf dat moment verliest Souraya de controle over haar accounts, over haar vrienden en over haar (digitale) vrijheid.

'Locked Out' is een high school-paranoia-thriller over één van de belangrijkste thema’s van dit moment: hoe veilig zijn onze digitale geheimen? Hoeveel van onszelf geven we prijs op het internet en sociale media?

Cast

Naast Sonia Eijken (Souraya) zijn ook te zien in de serie: Bente Fokkens (Meral), Dayo Oshigbosin (Franka), Belle Bircan (Eslem), Jouman Fattal (Saskia), Bart Klever (James), Martijn Nieuwerf (Kootstra), Alexander Elmecky (Anwar), Karien Noordhoff (Layla), Matthijs IJgosse (Rens), Florence Vos Weeda (Joyce) en Megan de Kruijf (Nora).

'Locked Out' wordt geproduceerd door NL Film in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Ivo van Aart en het scenario is geschreven door Daan Windhorst en Sofie Tseng.

Naast 'Locked Out' kun je bij KRO-NCRV ook kijken naar de vierdelige web documentaire serie 'The Private Eye'. Iedere week wordt er een waargebeurd verhaal vertelt van undercover acties tot en met zenuwslopende achtervolgingen. Je krijgt een kijkje in de onbekende wereld van privédetectives die wel eens dichterbij kan zijn dan je ooit hebt gedacht.

'Locked Out', vanaf 9 december elke woensdag vanaf 15.00 uur op NPO3.nl en het NPO 3 YouTube kanaal.