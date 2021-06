KRO-NCRV zendt Vlaams succesprogramma 'De Kemping' uit

Zomer 2020. Negen jongeren stappen een weide op, ergens in De Kempen. Zij gaan hier de komende twee maanden een camping bouwen n runnen, onder leiding van creatieve duizendpoot en jongerenbegeleider Tijs Vanneste.

Je maakt kennis met hen, ontdekken we de lege wei die stilaan een camping wordt, en gaan we dieper in op de ontgoochelingen en toekomstverwachtingen van Jelle (32) en Misha (22).

'De Kemping', vrijdag 25 juni om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.