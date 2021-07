KRO-NCRV viert Pride Amsterdam met #liefdeisvooriedereen en speciale programmering

Ook dit jaar viert KRO-NCRV Pride Amsterdam, die eind deze maand begint. Omdat KRO-NCRV gelooft dat de liefde voor iedereen is, staat begin augustus de programmering in het teken van de LHBTIQ+-liefde.

Met #liefdeisvooriedereen onderstreept KRO-NCRV deze boodschap op socials, online, radio en tv. Directievoorzitter Peter Kuipers: 'Dat de liefde voor iedereen is, is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat zien we over de landsgrenzen in bijvoorbeeld Hongarije. Klaas van Kruistum deelde daarom op Schiphol regenboogvlaggen uit aan het Oranjelegioen op weg naar het EK. Maar ook in ons eigen land worden LHBTIQ+'ers nog altijd niet overal geaccepteerd. Met onze campagne #liefdeisvooriedereen en onze programmering tijdens Pride Amsterdam willen wij acceptatie van LHBTIQ+'ers verder bevorderen. Daar hangen wij de regenboogvlag voor uit!'

De volgende programma's worden uitgezonden in het kader van #liefdeisvooriedereen:

Seksuele voorlichting volgens je 'eigen' letter

Veel jongeren zijn tijdens de middelbareschooltijd hun seksuele en genderidentiteit aan het ontdekken, maar krijgen hier geen goede voorlichting over. Hierin brengt KRO-NCRV verandering met de YouTube-serie 'X-Y-SEX'. Presentator en bekende influencer Robbert Rodenburg vraagt bekende LHBTIQ+'ers, zoals programmamaker Nicolaas Veul en muzikante Shary-An, om een persoonlijke en unieke seksuele voorlichting te maken: op maat gemaakte voorlichting en inspiratie die zij zelf gemist hebben. Met elke vrijdag een nieuwe aflevering.

'X-Y-SEX', vanaf vrijdag 16 juli om 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3.

Het innerlijke licht van theoloog Alexander Noordijk

In 'De Verwondering' praat Annemiek Schrijver met Alexander Noordijk. Als theologiestudent werd hem verteld dat hij een carrière als predikant wel kon vergeten vanwege zijn homoseksualiteit. Jarenlang liet hij de kerk links liggen. Als steward zette een ontmoeting met een gezagvoerder hem aan het denken. Het vliegen bleek slechts een vlucht en na vele omzwervingen maakte hij zijn theologiestudie af. Als predikant wil hij jongeren ondersteunen die hetzelfde meemaken als wat hij heeft moeten doorstaan. Waar haalt Alexander Noordijk zijn innerlijke licht vandaan?

'De Verwondering', zondag 1 augustus om 8.30 uur op NPO 2.

Als gay opgroeien in Engeland

Hoe is het om op te groeien in Engeland wanneer je gay bent? Billy zat nog op de lagere school toen hij verkleed als Lady Gaga naar Brighton Pride ging. De Britse documentaire 'My Gay Life 'volgt Billy van kind tot tiener en laat zien hoe hij met zijn homoseksualiteit omgaat en hoe familie en leeftijdsgenoten hem accepteren zoals hij is.

'My Gay Life', maandag 2 augustus om 22.55 uur op NPO 3.

Moed, openhartigheid en Britse millennials

De Britse realityserie 'Genderquake' is een sociaal experiment waarin 11 millennials met verschillende genderidentiteiten een week samen onder één dak leven. Ze bepalen zelf wat ze over zichzelf vertellen en wanneer ze dat willen doen. Waarin verschillen ze van elkaar en wat zijn hun overeenkomsten? Een week vol openhartige gesprekken, moed, ontluikende liefdes en explosieve ruzies.

'Genderquake', dinsdag 3 augustus om 23.00 uur op NPO 3.

Wat betekent #loveislove nu eigenlijk?

Hoe positief is #loveislove eigenlijk als het gaat om de acceptatie van LHBTIQ+'ers? Want acceptatie gaat immers over zoveel meer dan alleen de (zoetsappige) liefde. Het gaat ook over het recht om als man veilig over straat te kunnen in een glitterjurk. Of om het recht er een wild seksleven op na te houden, zonder dat je meteen als 'vieze homo' wordt weggezet. De online term #loveislove lijkt vooral de hetero’s te dienen: de hashtag projecteert hún ideaal van een monogame relatie op de LHBTIQ+-gemeenschap.

'Brandpunt+', woensdag 4 augustus op www.npo3.nl/brandpuntplus.

Gay gardeners en een IJmuidens regenbooggezin

Ben Bakker is de voorzitter van de Gay Gardening Club in ons land. Zijn tuin, het uitwisselen van tuintips met andere gay tuinliefhebbers en het bezoeken van tuinen is zijn lust en zijn leven. Ook gaat KRO-NCRV’s BinnensteBuiten langs bij het regenbooggezin van Marieke en Suzanne en dochtertje Lou in IJmuiden. En toevallig zijn hun beide buren ook allemaal homoseksueel. Culinair expert Alain Caron maakt een feestcocktail ter ere van Pride Amsterdam.

'BinnensteBuiten', woensdag 4 augustus om 19.55 uur op NPO 2.

Is 20 jaar homohuwelijk reden tot feest?

In 'Jacobine op 2' een gesprek over het 20-jarig jubileum van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Wat betekent de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht en geeft dit hen erkenning? Hoe ziet de toekomst eruit en is dit huwelijk toch minder vanzelfsprekend dan we denken, 20 jaar na de eerste huwelijksvoltrekking.

'Jacobine op 2', zondag 8 augustus om 17.10 uur op NPO 2.