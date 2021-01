KRO-NCRV-special 'Verloren Jongens': Tom Kleijn op zoek naar verdwenen broertjes van 12 en 14 jaar

Duizenden kinderen dolen zonder hun ouders door Europa. Gevlucht voor oorlog, bedreigingen of omdat ze op zoek zijn naar een hoopvolle toekomst. De KRO-NCRV-special 'Verloren Jongens' gaat over twee van hen: Liyed* (14) en Mohammed (12).

Ze woonden in Nederland bij pleegouders, maar verdwenen plotseling van de radar. Autoriteiten en opvangorganisaties weten niet waar ze zijn. Journalist Tom Kleijn vraagt zich af hoe dit mogelijk is en gaat naar ze op zoek.

'Verloren jongens' geeft een indringend beeld van de achterkant van ons asielsysteem. Door Kleijns zoektocht zien we een groep jonge jongens die tussen de mazen van het Europese asielsysteem vallen, en op zichzelf aangewezen zijn. Met alle gevolgen van dien.

Liyed en zijn broertje Mohammed verdwijnen in november 2018 in Amstelveen. In het vermissingsbericht geeft de politie aan dat het om twee Syrische vluchtelingen-jongens gaat. Wie zijn deze jongens? Waar zijn deze kinderen, en waar komen ze dan precies vandaan?

En: zijn ze wel wie ze zijn?

Digitaal rechercheren

Met hulp van de nieuwste onderzoeksmethoden en internet-rechercheren (Osint) ontdekt Kleijn, in samenwerking met datajournalisten van het onderzoeks-journalistieke platform Pointer, de harde wereld waarin deze jongens moeten zien te (over)leven. Minutieus bekijken ze de sporen die Liyed online achterlaat: foto’s, video’s en teksten. Want Liyed blijkt een lang digitaal spoor achter te laten, en zijn hele leven online te tonen. Uiteindelijk gaat Kleijn op zoek, op verschillende plekken in Europa, en in Liyeds land van herkomst.

Zonder ouders door Europa

Verhalen over vermiste vluchtelingenkinderen, vaak nog jonge tieners, verschijnen regelmatig in het nieuws. Meestal berichten zonder naam en toenaam. Door het verhaal van Liyed en Mohammed te vertellen wil Tom Kleijn deze kinderen een gezicht geven en daarmee laten zien hoe deze jongens snel afglijden doordat ze – zonder ouders - opgroeien in een onveilige wereld. Vaak raken ze aan de drugs en vallen ze in handen van mensenhandelaren of straatbendes.

Een bijzondere zoektocht, waarin niets is wat het lijkt. Want de Syrische broertjes, die blijken helemaal niet Syrisch. En geen broertjes…

*Liyed is een gefingeerde naam, om de anonimiteit van de jongen te waarborgen.

De journalistieke special 'Verloren Jongens', donderdag 7 januari om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.