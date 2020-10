KRO-NCRV gaat door met 'The Passion'! Gaststad 2021 nog niet bekend.

Goed nieuws voor de fans van het jaarlijks event 'The Passion'. KRO-NCRV gaat door met het populaire programma. 'Vertrouwd en vernieuwd', klinkt het bij de omroep. Meer details volgen.

Vanaf 2021 is 'The Passion' bij KRO-NCRV te zien, het muzikale paasevenement op NPO 1 over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Vertrouwd, maar ook vernieuwd. De nationale paastraditie wordt nog actueler, intiemer en krijgt een regionale spin-off. KRO-NCRV gaat zo, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland, 'The Passion' vernieuwen én verlengen, vanaf dag één van de 40 dagentijd, Aswoensdag, tot en met Eerste Paasdag. Alle kijkers moeten zich in 'The Passion 2021' kunnen herkennen: in het verhaal, in de muziek en in de cast. De gaststad voor de komende editie wordt op een later moment bekend gemaakt.



Vertrouwd en vernieuwd

'Als KRO-NCRV willen wij 'The Passion' voortzetten, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland, op tv, in de gaststad en in het land. Het is het belangrijkste levensbeschouwelijke tv-programma bij de publieke omroep. Dat moeten we koesteren, dus blijven wij dit als KRO-NCRV brengen. Dit universele verhaal over de liefde voor de ander heeft betekenis voor alle 18 miljoen Nederlanders”, aldus Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. “De afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in corona-tijden, benadrukte dat Nederland behoefte heeft aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement biedt.'



Krachtig en betekenisvol

Jurjen de Groot, directeur Protestantse Kerk in Nederland:''The Passion' brengt het paasverhaal over het leven en de opstanding van Jezus dichtbij miljoenen Nederlanders. Het is een modern jaarlijks ritueel geworden waarbij velen stilstaan bij waar het echt om draait in het leven. Wij zijn verheugd dat KRO-NCRV dit krachtige verhaal blijft vertellen en dragen er graag aan bij om The Passion van betekenis te laten zijn. Niet alleen op tv,maar vanaf deze editie ook in de regio: daarbij is ook een grote rol voor de kerkgemeenschappen in het hele land.'



'The Passion' beleeft in 2021 haar elfde editie. In voorgaande jaren was het paasspektakel te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. Medio oktober wordt bekendgemaakt welke stad in 2021 The Passion mag ontvangen. In april van dit jaar werd het programma ten gevolge van de corona-maatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller en trok het live-programma op NPO1 2,9 miljoen kijkers. The Passion is een productie van Mediawater. Het programma wordt gemaakt met steun van de Protestantse Kerk in Nederland en Kansfonds.



Afspraak op donderdag 1 april 2021 om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO1. Binnenkort volgen meer details over 'The Passion 2021'



