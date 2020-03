KRO-NCRV brengt mensen samen met 'Corona Quarantaine Contact'

Foto: © KRO-NCRV 2018

Door het coronavirus zitten veel mensen thuis en ervaren ze een sociale leegte. Juist in deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Veel mensen ervaren dat het contact met de buitenwereld steeds minder wordt en de vragen worden groter. KRO-NCRV wil mensen helpen om met elkaar in contact te komen.

Met het 'Corona Quarantaine Contact' worden mensen samengebracht die eenzaamheid ervaren of iemand willen bellen om een hart onder de riem te steken. Vanmiddag om 16.20 uur doet het KRO-NCRV radioprogramma De Wild in de Middag de aftrap van dit initiatief.

Via kro-ncrv.nl/corona kunnen mensen hun gegevens achterlaten als zij iemand willen bellen of aangeven gebeld te willen worden. KRO-NCRV brengt deze partijen telefonisch met elkaar in contact zodat ondanks het isolement toch de verbinding in de samenleving overeind blijft.

KRO-NCRV radioprogramma’s waaronder 'Wout2Day', 'Gijs 2.0', 'De Wild in de Middag', 'Ochtend van 4', 'Theater van het Sentiment', 'Goudmijn', 'Adres Onbekend', 'Bert op 5', 'Passaggio', 'De Taalstaat' en 'Volgspot' doen een oproep aan Nederlanders om zich aan te melden voor het 'Corona Quarantaine Contact'. In de radioprogramma’s worden verhalen gedeeld zodat ook daar het gesprek op gang komt en blijft.

KRO-NCRV presentatrice Lucille Werner (ambassadeur 'Corona Quarantaine Contact'): 'In deze tijd van onzekerheid komt eenzaamheid veel harder binnen. Juist nu is het belangrijk dat mensen met elkaar in contact blijven. Het 'Corona Quarantaine Contact' zorgt ervoor dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen. Het is toch een kleine moeite om er even voor een ander te zijn. Ik hoop daarom dat dit initiatief breed wordt gedragen in de samenleving.'

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omarmt het initiatief: 'De maatregelen rond het coronavirus kunnen ertoe leiden dat ouderen minder bezoek krijgen en soms ook praktische hulp moeten missen. Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch wat van je horen. Even bellen een kaartje sturen of, online samen een spelletje spelen. Een klein gebaar doet veel. Dus beperk je bezoek, maar hou contact!'

KRO-NCRV is aangesloten bij de Nationale coalitie tegen Eenzaamheid. Op de website van Een tegen Eenzaamheid staan verschillende tips, tools en initiatieven om de komende periode samen door te komen.

Meer informatie over 'Corona Quarantaine Contact' vind je op de website kro-ncrv.nl/corona.