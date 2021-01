KRO-NCRV 2Doc kort: 'Deepfake Therapy'

In de korte KRO-NCRV documentaire 'Deepfake Therapy' (maandag 4 januari, 22.50 uur, NPO 2) gaan nabestaanden met behulp van deepfake technieken in de kamer van de rouwtherapeut het gesprek aan met hun overleden dierbaren. De inzet van deze techniek is niet onomstreden.

Deepfake is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van artificiële intelligentie. Het wordt gebruikt om bestaande afbeeldingen en video's te combineren en over elkaar te zetten. Deze techniek kan op vele manieren gebruikt worden en zo meningen manipuleren, mensen chanteren of reputatieschade toebrengen. Door 'deepfakes' kunnen we onze ogen en oren niet vertrouwen.

De techniek kan ook positief gebruikt worden zoals te zien is in 'Deepfake Therapy', waarbij mensen een gesprek aangaan met hun overleden familieleden. Onder begeleiding van een gerenommeerd rouwtherapeut voeren zij middels nieuwe digitale technieken een interactief videogesprek met hun overleden dierbare. Ze halen emotionele herinneringen op, stellen prangende vragen en gaan de confrontatie met onuitgewerkte zaken aan.

Ruud verloor zijn vrouw aan kanker en is blij dat hij haar nu weer kan zien en het gesprek met haar kan voeren. Nathalie en Pien praten met hun overleden man en vertellen wat hen bezig houdt in het dagelijks leven zonder hem. Een nieuw kleinkind is op komst of de pogingen om alleen verder te gaan met het leven. Voor Nathalie voelt het Deepfake gesprek 'een beetje als vreemdgaan, maar toch ook weer niet.' Ron en Patricia voeren een emotioneel gesprek met hun overleden dochter en vragen hoe het nu met haar gaat. De gesprekken geven troost en kracht.

'Deepfake Therapy' is de eindexamenfilm waarmee Roshan Nejal in 2020 afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie. De film kwam tot stand in samenwerking met KRO-NCRV.

'KRO-NCRV 2Doc kort: Deepfake Therapy', maandag 4 januari om 22.50 uur NPO 2. Deze documentaire is een herhaling van '3Lab: Deepfake Therapy' uitgezonden op 24 oktober 2020.